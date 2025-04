Jak rozpoznać nadmiernie suchą skórę?

Z problemem suchej skóry boryka się niemal każdy.Już na pierwszy rzut oka widać, że taka cera jest bardziej matowa. Często jest również poszarzała, pozbawiona zdrowego kolorytu i blasku. Przesuszona skóra bywa też bardzo szorstka w dotyku, a dodatkowo może się łuszczyć. Niekiedy towarzyszą jej podrażnienia i uczucie ściągnięcia, swędzenia i pieczenia.

Powodem są nieprawidłowo pracujące gruczoły łojowe, które produkują za mało sebum – substancji lipidowej, która w naturalny sposób nawilża naskórek i tworzy jego warstwę ochronną. Przez to dochodzi do ubytków w płaszczu hydrolipidowym i zaburzeń zdolności do wiązania wody w komórkach naskórka.

Nieprawidłowości w warstwie ochronnej skóry doprowadzają też do obniżenia jej odporności na czynniki zewnętrzne. Skóra staje się wtedy łatwym celem dla agresywnych drobnoustrojów, a także odczuwa wielokrotnie intensywniej działanie zimnego wiatru, mrozu czy promieni słońca. Taki stan może wiązać się z dużym dyskomfortem, stanami zapalnymi i zaczerwieniami.

Z powodu braku nawilżenia skóra traci również elastyczność i jędrność. Deficyt wody w komórkach doprowadza do szybszego pojawiania się oznak starzenia, takich jak wiotczenie skóry i zmarszczki.

Fot. Materiały prasowe

Sucha skóra – jakie są przyczyny?

Co sprawia, że naskórek staje się przesuszony? Przede wszystkim są to uwarunkowania genetyczne. Skóra może mieć zbyt małą ilość gruczołów łojowych, a przez to naturalnie większą skłonność do suchości i podrażnień. Ważnymi czynnikami są również uwarunkowania chorobowe. Obecnie najczęściej występującymi dolegliwościami są Hashimoto (nieprawidłowa praca tarczycy) i AZS (atopowe zapalenie skóry).

Co jeszcze może uszkadzać płaszcz hydrolipidowy skóry i zaburzać produkcję sebum:

promieniowanie UV,

suche powietrze,

długa ekspozycja skóry na mróz i wiatr,

detergenty,

agresywne kosmetyki myjące (głównie z SLS, SLES),

uszkodzenia mechaniczne,

zanieczyszczenia powietrza i dym papierosowy,

długa i gorąca kąpiel.

Czynniki zewnętrzne naruszają pracę gruczołów łojowych, obniżając ich efektywność. Doprowadzają do zniszczeń na poziomie komórkowym, przez co naskórek przestaje właściwie gromadzić wodę. Ich negatywny wpływ wzmagają złe nawyki pielęgnacyjne, między innymi:

rzadkie nawilżanie i natłuszczanie skóry,

używanie peelingu mechanicznego (do suchej skóry, dodatkowo wrażliwej, zaleca się enzymatyczny),

stosowanie kosmetyków wysuszających (przeciwtrądzikowych na bazie alkoholu, zmniejszających produkcję sebum),

używanie zimą preparatów na bazie wody,

agresywne przecieranie ciała ręcznikiem po kąpieli,

unikanie kremów z filtrem UV.

Jak poprawnie pielęgnować skórę suchą i skłonną do podrażnień?

Kilka zmian w codziennej pielęgnacji skóry suchej i skłonnej do podrażnień pozwoli na ukojenie jej i uzupełnienie niedoboru wilgoci w jej komórkach. Kurację należy przede wszystkim rozpocząć od regularnego picia wody. Zaleca się, by spożywać ją w ilości około dwóch litrów dziennie. Skóra zostanie w ten sposób odpowiednio nawodniona od środka.

Teraz czas na stworzenie na niej warstwy okluzyjnej, czyli cieniutkiego filmu chroniącego przed środowiskiem zewnętrznym. Doskonale w tym sprawdzą się kosmetyki na bazie olejów. Wyeliminujmy z pielęgnacji skóry suchej (bądź mocno ograniczmy) takie kosmetyki, w których formule na pierwszym miejscu figuruje woda (w INCI oznaczana jako Aqua). Nie zapewniają one odpowiedniego nawilżenia, gdyż wilgoć zostaje na chwilę na powierzchni naskórka, po czym szybko wyparowuje z jego wierzchnich warstw. Efekt nawilżenia jest więc wyłącznie chwilowy.

Inaczej jest w przypadku produktów, w których główną składową są oleje i olejki. Zostawiają one na skórze warstwę okluzyjną i jednocześnie nasycają komórki wodą – nawilżenie i natłuszczenie jest długotrwałe.

W formule preparatów nawilżających powinny znajdować się również witaminy A i E, które korzystnie wpływają na stan skóry. Pierwsza stymuluje odbudowę naskórka, zwiększa jego elastyczność i pomaga w spłycaniu zmarszczek. Druga jest cennym przeciwutleniaczem chroniącym przed szkodliwym działaniem wolnych rodników będących przyczyną szybszego starzenia się skóry i pochodzących np. od promieniowania UV, zanieczyszczeń powietrza czy dymu papierosowego.

Warto dodać, że te substancje są lepiej rozpuszczalne w tłuszczach – ich działanie daje lepsze skutki, jeśli znajdują się w towarzystwie olejów i olejków.

Jakie oleje na suchą skórę?

Wśród najcenniejszych dla suchej skóry olejków znajdują się:

olejek rumiankowy – bogactwo polifenoli stanowiących tarczę zabezpieczającą naskórek przed wolnymi rodnikami. Spowalnia starzenie się skóry, chroni ją przed środowiskiem zewnętrznym. Doskonały w pielęgnacji atopowej. Wykazuje działanie zmiękczające i łagodzące.

– bogactwo polifenoli stanowiących tarczę zabezpieczającą naskórek przed wolnymi rodnikami. Spowalnia starzenie się skóry, chroni ją przed środowiskiem zewnętrznym. Doskonały w pielęgnacji atopowej. Wykazuje działanie zmiękczające i łagodzące. olejek lawendowy – niestraszne mu blizny i rozstępy, pomaga w zmniejszeniu ich widoczności. Działa antyseptycznie i łagodząco, a także poprawia mikrokrążenie skóry.

– niestraszne mu blizny i rozstępy, pomaga w zmniejszeniu ich widoczności. Działa antyseptycznie i łagodząco, a także poprawia mikrokrążenie skóry. olejek nagietkowy – pozwala skórze na szybkie i efektywne procesy regenerujące. Wykazuje właściwości łagodzące, zmniejsza ryzyko pojawiania się blizn oraz przebarwień.

– pozwala skórze na szybkie i efektywne procesy regenerujące. Wykazuje właściwości łagodzące, zmniejsza ryzyko pojawiania się blizn oraz przebarwień. olejek rozmarynowy – to skarbnica substancji aktywnych, takich jak kwasy ursolowy i oleanolowy. Hamuje namnażanie się bakterii, chroni przed pojawianiem się zmian trądzikowych i łagodzi, a także działa kojąco i przeciwzapalnie.

Fot. Materiały prasowe



Jakie nawilżające kosmetyki do skóry suchej?

Warto zastosować produkty łączące w sobie zarówno cenne olejki, jak i witaminy.

Takim preparatem jest między innymi Żel do skóry suchej Bio-Oil. W jego formule znajduje się jedynie 3% wody. Dzięki tak nasyconej recepturze w krótkim czasie zmniejsza suchość naskórka i jego skłonność do podrażnień. Wystarczą dwa dni, by poczuć efekt intensywnego nawilżenia. Kosmetyk nadaje się do skóry szczególnie wrażliwej, także dziecięcej, co potwierdzają badania ProDERM Institute for Applied Dermatological Research w Niemczech. Może być stosowany zarówno na twarz, jak i całe ciało. Jest bardzo delikatny, nie narusza naturalnej warstwy ochronnej tkanki, nie zapycha porów i nie wywołuje podrażnień. Wieloletnia udokumentowana skuteczność gwarantuje szybkie i widoczne rezultaty. Aż 100% uczestników potwierdziło widoczną poprawę stopnia nawilżenia skóry już po zaledwie 2 tygodniach stosowania Żelu do skóry suchej Bio-Oil. 82% badanych stwierdziła efekt nawodnienia naskórka już po dwóch dniach. Aż 62% osób uważa, że nigdy nie używało tak skutecznego kosmetyku do nawilżania skóry suchej.

Ciekawym rozwiązaniem jest też formuła produktu – gel-to-oil, która ułatwia jego wchłanianie i zwiększa wydajność. Kosmetyk, nakładany w formie żelowej, w kontakcie ze skórą zmienia się w przyjemny olejek, który szybko i łatwo się wchłania. Dzięki temu naprawdę niewielka jego ilość wystarcza, by dogłębnie nawilżyć skórę.

