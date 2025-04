Jak radzić sobie z suchą i swędzącą skórą w okresie grzewczym?

Sucha, szorstka i często swędząca skóra w okresie jesienno-zimowym, to utrapienie dla wielu osób. Zobacz, w jaki sposób możemy pomóc przesuszonemu ciału.



Sezon grzewczy potrafi być prawdziwym koszmarem dla naszej skóry. Obniżona wilgotność powietrza sprawia, że staje się sucha, szorstka i często pojawia się swędzenie, które mocno potrafi uprzykrzyć nam życie. Dlatego właśnie w tym okresie nasza skóra potrzebuje szczególnej troski, odpowiedniej dawki pielęgnacji.

Zobacz, w jaki sposób możemy pomóc przesuszonej skórze!

Zwracaj uwagę na środki myjące. W okresie grzewczym używaj tylko tych, które nawilżają skórę. Zaprzestaj stosowania dotychczasowych kosmetyków, zastąp je tymi określanymi jako hypoalergiczne. Zrezygnuj z płynów i soli do kąpieli, te bardzo wysuszają naskórek. Zamiast tego, do wody możesz dodać kilka kropli oliwy z oliwek lub oliwki dla niemowląt. Sucha skóra nie lubi gorącej wody. Zrezygnuj zatem z gorących kąpieli i natrysków. Woda powinna mieć temperaturę umiarkowaną, nie przekraczającą 35 st. C.

Stosuj balsamy nawilżające. Po każdym myciu. Najlepsze będą te przeznaczone do skóry suchej, wrażliwej lub emulsje dla niemowląt. Warto zwrócić uwagę na skład kosmetyków i wybierać te, które zawierają substancje utrzymujące wilgoć, np: mocznik, pantenol, gliceryna, kwas mlekowy. Balsamy i kremy najlepiej nakładać na lekko wilgotną skórę, dzięki temu większa ilość wody pozostanie w naskórku. Skóry nie należy trzeć ręcznikiem, a jedynie delikatnie osuszać przykładając go do skóry miejsce przy miejscu.

Nie lekceważ świądu skóry! Swędząca skóra może być objawem poważnych chorób, jak np. cukrzyca, choroby wątroby, choroby endokrynologiczne, HIV/ AIDS, choroby neurologiczne.

Nie przegrzewaj pomieszczeń. Temperatura w domu nie powinna przekraczać 22 stopni, a w sypialni 18 stopni. Często wietrz mieszkanie. Suche i niewietrzone pomieszczenia sprzyjają wysuszaniu skóry, błon śluzowych. Aby zapewnić odpowiedni mikroklimat w pokojach, warto otwierać szeroko okna na 5 minut, co godzinę.

Dbaj o właściwą wilgotność powietrza. Najprostszym sposobem na nawilżenie pomieszczenia jest powieszenie na kaloryferze mokrego ręcznika. Na grzejnikach można także zawiesić specjalne pojemniki/korytka z wodą. W sklepach dostępne również są specjalne nebulizatory, które rozpylają w powietrzu delikatną mgiełkę.

Pij wodę. Nawet najlepsze kosmetyki nie będą w stanie nawilżyć skóry od środka. Dlatego też tak ważne jest nawilżanie od wewnątrz. Picie co najmniej 1,5 litra wody pomoże nawilżyć skórę. Warto jest zacząć dzień od szklanki wody z sokiem z całej cytryny i łyżką miodu. Aby zwiększyć efekty nawilżania wewnętrznego, można zażywać preparaty zawierające witaminy A i E. Przesuszona, swędząca skóra może sygnalizować niedobór witamin A i E.

