Okres wakacyjny to czas wzmożonej ekspozycji na promienie słoneczne. I choć opalenizna cały czas jeszcze nie wyszła z mody, to większość z nas z większą świadomością podchodzi do słonecznych kąpieli.

Warto wspomnieć, że opalanie (czy to na plaży czy w solarium) jest niezdrowe. Może prowadzić do oparzeń i raka skóry. Przed każdą ekspozycją na słońce należy posmarować skórę kremem z filtrem (im wyższy, tym lepiej) oraz unikać pełnego słońca w godzinach między 11 a 14.

Przed opalaniem pojawiają się również pytania: czy można opalić się przez szybę? Kiedy słońce opala najmocniej? Czy słońce opala przez chmury? Postaramy się odpowiedzieć na nie wszystkie.

Tak, jednak nie całe światło ultrafioletowe jest absorbowane w szkle. Pojedyncza szyba działa jak filtr do opalania, ale o współczynniku SPF w wysokości od 20 do 40. Wniosek? Kremu z filtrem powinniśmy używać nawet będąc bezpośrednio w nasłonecznionym pomieszczeniu lub w samochodzie.

Może to wynikać z zaburzeń pigmentacji skóry - warto skonsultować się wtedy z dermatologiem.

Jeśli nie opala się skóra na nogach, zawiera niewielką ilość gruczołów łojowych, co sprawia że jest bardziej sucha od pozostałych partii ciała. Ekspozycja na słońce może powodować dodatkowe przesuszenia i łuszczenia się naskórka, który blokuje promieniom słonecznym dostęp do skóry.

Domowe sposoby na opalanie najczęściej mają na celu je przyśpieszyć. Znane są praktyki polewania się w trakcie opalania wodą, albo opalania na oliwkę.

Kategorycznie nie powinno się tego robić, ponieważ może to doprowadzić do poważnych poparzeń. Kropelki wody działają na promienie słoneczne jak magnes, a oliwka, która zmienia kąt padania promieni słonecznych, zaczyna pełnić rolę soczewki. Po takich praktykach, schodząca skóra gwarantowana.

Jeśli chcesz mieć skórę, która wygląda jak po dwutygodniowych rajskich wakacjach, sięgnij po balsam brązujący domowej roboty, a w trakcie wakacji stosuj olejek marchewkowy, który nada skórze pięknego kolorytu.

Słońce najmocniej opala w godzinach między 10:00 a 15:00. Staraj się unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne w tym czasie.

Spowalnia opalanie i sprawia, że skóra stopniowo nabiera kolorytu, natomiast nie można powiedzieć, że krem z filtrem utrudnia opalanie. Filtry nie chronią nas całkowicie przed słońcem.

Najlepiej przed godziną 11 albo po 15. Pierwsze opalanie powinno trwać nie dłużej niż 10-20 minut. Stopniowo można przedłużać kąpiel słoneczną, jednak im wolniej będzie to trwało, tym opalenizna będzie trwalsza i uniknie się poparzeń powodujących złuszczenie naskórka. Warto też opalać się w ruchu, ale koniecznie osłaniać głowę.

Na 2-3 tygodnie przed urlopem warto zacząć przyjmować tabletki z beta-karotenem, który nada skórze lekko brązowy odcień. Dzięki temu skóra będzie lepiej chroniona przed słońcem.

Przyjmowanie tabletek można zacząć również podczas urlopu i kontynuować jeszcze miesiąc po nim. Przyczyni się do tego, że skóra stanie się bardziej elastyczna, a opalenizna dłużej przetrwa.

Na tydzień przed wyjazdem należy też wykonać peeling, ponieważ po złuszczeniu martwych komórek słońce jednolicie opali naskórek.

Pierwszy raz należy go nałożyć 20 minut przed wyjściem na słońce. Zabieg należy powtarzać co dwie godziny i po każdej kąpieli.

Codziennie rano i wieczorem należy wklepywać lekki balsam nawilżający lub specjalny balsam po opalaniu. Nawodniona skóra jest bardziej gładka i nie będzie z niej schodziła „płatami”, co wygląda bardzo nieestetycznie.

