Cztery lata temu zdecydowałam się na tzw. tunele w uszach. Dziurki sukcesywnie powiększałam i wówczas efekt bardzo mi się podobał. Obecnie jednak wstydzę się swoich uszu i marzę o tym, aby wróciły do swojego normalnego stanu. Czy jest to możliwe? Czy istnieją zabiegi, które mogą mi pomóc?

Na pytanie odpowiada dr n.med. Marcin Jadczak z Mea Clinic:



Moda na tunele w uszach cieszy się aktualnie sporym zainteresowaniem. Moda niestety ma to do siebie, że przemija. I co wtedy? Pozbycie się tuneli nie należy do najłatwiejszych. Niestety samodzielnie zrastają się tylko te o wielkości 2-3 mm, większe wymagają interwencji chirurgicznej.

Czas trwania tej mini-operacji to ok. 20-30 minut. Efekt jest natychmiastowy a pacjent już następnego dnia może wrócić do zajęć. Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zależności od preferencji pacjenta i polega na usunięciu nadmiaru skóry, a następnie pozostałe części płatka zostają zszyte (zwykle z bardzo dobrym efektem kosmetycznym).

