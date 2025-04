Piersi występują w różnych kształtach i rozmiarach. Wpływa na to wiele czynników: genetyka, hormony, masa ciała, wiek, styl życia (m.in. palenie, stres) lub ciąża. Jeśli nie jesteś zadowolona z ich wyglądu lub zauważyłaś, że zaczynają opadać i tracić swój kształt, zamiast ingerować w ich wygląd za pomocą skalpela, zadbaj o nie w domu. Istnieje wiele naturalnych sposobów, które poprawią ich kształt — będą jędrniejsze, lekko uniesione i pełniejsze.

Reklama

Jak powiększyć piersi w domu? Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej.

Spis treści:

Według skali Tannera, umożliwiającej ocenę dojrzałości płciowej dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwój piersi można uporządkować w 5 fazach:

Faza I - przed okresem dojrzewania - uwypukleniu ulegają brodawki sutkowe u dziewczynek.

przed okresem dojrzewania - uwypukleniu ulegają brodawki sutkowe u dziewczynek. Faza II - średnio 10 rok życia - występuje wówczas tzw. stadium pączka, czyli piersi nieznacznie się uwypuklają, a brodawki sutkowe widocznie się powiększają.

średnio 10 rok życia - występuje wówczas tzw. stadium pączka, czyli piersi nieznacznie się uwypuklają, a brodawki sutkowe widocznie się powiększają. Faza III - średnio 11-12 rok życia - piersi zyskują delikatny zarys, a brodawki sutkowe w dalszym ciągu się powiększają.

średnio 11-12 rok życia - piersi zyskują delikatny zarys, a brodawki sutkowe w dalszym ciągu się powiększają. Faza IV - średnio 12-13 rok życia - otoczki brodawek sutkowych uwypuklają się coraz bardziej, poza obrys piersi.

średnio 12-13 rok życia otoczki brodawek sutkowych uwypuklają się coraz bardziej, poza obrys piersi. Faza V - średnio 13-16 rok życia - piersi zyskują dojrzały kształt, a otoczki brodawek sutkowych dopasowują się do kształtu piersi.

Wzrost piersi związany jest ze zwiększeniem wydzielania hormonów żeńskich – estrogenów. Jednak niektóre kobiety dopiero po okresie dojrzewania obserwują wzrost piersi.

Kolagen w proszku na skórę – jak działa i który wybrać, żeby zobaczyć najlepsze efekty?

fot. Adobe Stock, Africa Studio

W trakcie cyklu miesiączkowego dochodzi w ciele kobiety do różnych przemian. Głównie dotyczą one narządu rodnego, ale też daje się je odczuć w piersiach. W fazie lutealnej cyklu, czyli tej po owulacji (w której dominuje progesteron, a trochę mniejsze stężenie mają estrogeny), powiększają się piersi i sutki - z uwagi na zachodzące zmiany hormonalne.

Istotnym aspektem jest również zatrzymywanie wody w organizmie, na skutek działania progesteronu, co może w pewnym stopniu ujawnić się w obrzmieniu piersi.

Wpływ na wzrost piersi ma też zawartość tkanki tłuszczowej w ciele. Jeśli naprawdę chcesz, żeby piersi urosły ci o rozmiar, konieczne będzie zdrowe nabranie tkanki tłuszczowej, np. z zastosowaniem diety na przytycie.

Domowe sposoby na powiększenie piersi takie jak picie ziół, czy jedzenie przetworów sojowych nie zadziałają skutecznie i mogą rozregulować gospodarkę hormonalną. Lepiej skupić się na optycznym powiększaniu piersi i ich ujędrnieniu.

Biustonosz push-up

Biustonosz push-up jest bardzo pomocny, gdy chcemy szybko optycznie powiększyć biust. Uniesie je i sprawi, że będą pełniejsze i większe. Ważne, aby idealnie dobrać rozmiar. Piersi nie mogą być zbyt ściśnięte i wychodzić poza miseczkę.

Masaż piersi



Masaż piersi to doskonały sposób na poprawę ich wyglądu — ujędrni je, uniesie i zapobiegnie wiotczeniu. Jak go wykonać? Połóż obie dłonie pod dolną linią piersi i delikatnie przesuwaj je do wewnątrz okrężnym ruchem. Unikaj zbyt mocnych ucisków. Masaż wykonuj przez 2-3 minuty. Do masażu wykorzystaj oliwę z oliwek lub krem do pielęgnacji biustu. Dla najlepszych efektów wykonuj go codziennie.

Kiedy nie wolno ich masować? Gdy wyczujesz w nich jakiekolwiek zmiany, np. guzki na piersi (wtedy koniecznie wykonaj badania diagnozujące choroby piersi np. USG) oraz wtedy, gdy na skórze pojawiły się jakieś patologie.

Kremy do pielęgnacji biustu

Na rynku istnieje wiele kremów przeznaczonych do pielęgnacji biustu. Dzięki skoncentrowanym formułom poprawiają elastyczność skóry, nawilżają ją, zapobiegają wiotczeniu i pojawieniu się rozstępów.

Kremy ujędrniające do biustu: 5 najlepszych kosmetyków dających efekt push-up

Ćwiczenia powiększające piersi

Ćwiczenia na powiększenie biustu (np. pompki, ćwiczenia z hantlami, deska) nie zmienią jego rozmiaru, ale poprawią kształt - ujędrnią go i uniosą. Najważniejsza jest regularność oraz prawidłowa technika.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.07.2019 r.

Reklama

Czytaj także:

Polscy mężczyźni zdradzili IDEALNY rozmiar biustu. Mają inne zdanie niż reszta świata

Jak badać piersi? Samobadanie krok po kroku