Piękna i zdrowa skóra to marzenie każdej z nas. Warto jednak pamiętać, że potrzeby naszej skóry zmieniają się wraz z upływem czasu. Codzienność w kolejnych latach stawia przed nami szereg nowych wyzwań emocjonalnych i fizycznych. Na poszczególnych etapach naszego życia podejmujemy się pełnienia zróżnicowanych ról społecznych, zajmujemy się rozwojem kariery zawodowej, budowaniem związku, zakładaniem rodziny lub macierzyństwem. Nie pozostaje to jednak bez wpływu na nasze samopoczucie, jak i na kondycję skóry. Z biegiem czasu możemy zauważyć, że nasza skóra staje się bardziej sucha i mniej elastyczna.

Sprawdź elastyczność swojej skóry

Elastyczność skóry jest świadectwem jej kondycji, stopnia nawilżenia, jędrności i sprężystości, wpływa również na jej wygląd – co przekłada się na nasze samopoczucie. Stopień elastyczności skóry to właściwość biomechaniczna polegająca na zdolności do odwracalnego odkształcania się. Uzależniony jest on między innymi od ilości kolagenu i elastyny czyli białek strukturalnych, których produkcja – począwszy już od ok. 30 roku życia – ulega stopniowemu

zmniejszeniu.

W warunkach domowych możemy w prosty sposób sprawdzić, na ile elastyczna jest nasza skóra i czy stopień jej elastyczności potwierdza nasz odczuwalny, czy też rzeczywisty wiek biologiczny. Wystarczy ująć w dwa palce fałdkę skóry, lekko ścisnąć i następnie puścić – obserwując przy tym, czy równie szybko, co kiedyś, powróci ona do swego pierwotnego kształtu.

Co wpływa na elastyczność naszej skóry?



– Kondycja skóry, w tym stopień jej uelastycznienia, nie jest uzależniona wyłącznie od czynników wewnętrznych związanych z postępowaniem czasu i zmianami biologicznymi zachodzącymi w skórze. Zdecydowanie większy wpływ na zdrowie i wygląd naszej skóry mają czynniki zewnętrzne. Podzieliłabym je na dwie grupy: czynniki środowiskowe (ekspozycja na promieniowanie UV, stopień zanieczyszczenia powietrza, czy postępujące zmiany klimatyczne) oraz czynniki związane z naszym stylem życia (dieta, stres, używki, a przede wszystkim – właściwa, codzienna pielęgnacja naszej skóry) – mówi Dr Grażyna Dziekan – dermatolog.

Jak poprawić elastyczność skóry?

Ochrona przed słońcem – ważne jest aby chronić skórę twarzy, ciała i grzbietu dłoni przed ekspozycją słoneczną. Nawet niewielka, codzienna dawka promieniowania słonecznego może przyczynić się do przedwczesnego starzenia się skóry – w tym utraty przez nią właściwości elastycznych.

Prawidłowe nawodnienie – warto nawadniać organizm, pijąc ok. 2l wody dziennie, co pozytywnie wpłynie na poziom elastyczności skóry i jej zdrowy wygląd.

Odpoczynek i zdrowy sen – podczas snu nasza skóra regeneruje się i odbudowuje swoje właściwości elastyczne. Zatem warto zapewnić sobie 7–8 godzin zdrowego snu. Ważne jest, by położyć się spać przed północą, w stanie zrelaksowanym – z głową wolną od codziennych trosk.

Ćwiczenia – regularne ćwiczenia poprawiają napięcie zarówno mięśni, jak i skóry – zwiększając tym samym jej elastyczność. Właściwa, codzienna pielęgnacja skóry – należy codziennie dbać o właściwą pielęgnację naszej skóry stosując dwa razy dziennie (rano i wieczorem) kosmetyki nawilżające i wspomagające właściwości elastyczne skóry.

