Jeśli chcesz jak najlepiej dbać o swoje wrażliwe zęby, pamiętaj o włączeniu dobrych nawyków do codziennej higieny jamy ustnej. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby zagwarantować sobie piękny i zdrowy uśmiech. Udowodnimy ci, że to wcale nie jest trudne!

1. Pamiętaj o odpowiedniej technice szczotkowania zębów

To bardzo ważna zasada, której musimy przestrzegać podczas pielęgnacji wrażliwych zębów.

Nieodpowiednia technika mycia zębów może przyczynić się do problemów z nadwrażliwością. Zbyt mocne dociskanie szczoteczki w trakcie mycia zębów i zbyt twarde włosie szczoteczki mogą powodować recesję dziąseł. Polega ona na ich „cofaniu”, co prowadzi do odsłania się zębiny wraz z kanalikami. Z czasem zaczynamy odczuwać ból i dyskomfort podczas jedzenia i picia.

Drugą ważną kwestią są ruchy wykonywane podczas mycia zębów. Jeśli wykonujesz ruchy okrężne mocno dociskając twardą szczoteczkę na całej powierzchni zębów górnych i dolnych, to prawdopodobne, że ten nawyk jest przyczyną twoich problemów z nadwrażliwością ! Stomatolodzy zalecają szczotkowanie wykonując ruchy wymiatające, czyli kierowanie włosia od dziąseł ku powierzchniom gryzącym i żującym.

2. Używaj miękkiej szczoteczki do zębów oraz nici dentystycznej

Miękka szczoteczka do zębów, niezależnie od tego czy jest tradycyjna, soniczna czy elektryczna, może ograniczyć skutki zbyt mocnego szczotkowania i zapewnić ochronę szkliwa. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy jest ona odpowiednio dobrana i czy spełnia nasze kryteria co do oczyszczania i komfortu stosowania.

Dodatkowo, poza oczywistym myciem zębów szczoteczką, należy włączyć do pielęgnacji nić dentystyczną, która dotrze do trudno dostępnych miejsc i skutecznie oczyści przestrzenie międzyzębowe.

3. Stosuj specjalną pastę do zębów

Szczotkowanie zębów dwa razy dziennie specjalnie opracowaną pastą do zębów to skuteczny sposób na pielęgnację wrażliwych zębów. Ważne jest jednak, aby spośród wielu dostępnych na rynku produktów, wybrać ten, odpowiednio przebadany i rekomendowany przez stomatologów.

Pasta do zębów wrażliwych Elgydium Sensitive to wyjątkowy produkt do codziennej pielęgnacji o żelowej formule, charakteryzujący się niskim współczynnikiem ścieralności.

Elgydium Sensitive zapobiega stanom nadwrażliwości zębiny, a także pomaga zmniejszyć odczuwalną nadwrażliwość zębów. Zawarty w niej fluorinol zwiększa odporność szkliwa na działanie kwasów, wspomaga proces remineralizacji szkliwa i wzmacnia je, dzięki czemu zęby są skutecznie chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo, pasta ma przyjemny, miętowy smak, który zapewnia uczucie świeżości na długi czas.

Pasty marki Elgydium dostępne są jedynie w aptekach.

Pielęgnacja poza łazienką

4. Zwracaj uwagę na to, co jesz i pijesz

Szczególnie latem, kiedy spożywamy zwiększone ilości produktów mrożonych, zimnych czy napojów gazowanych nadwrażliwe zęby "dają o sobie znać". Dodatkowo, szkodzą nam owoce cytrusowe, piwo, czerwone wino czy sok żurawinowy, które sprawiają, że ślina nabiera kwaśnego odczynu, a zęby ulegają demineralizacji. Dlatego właśnie, aby sobie pomóc i zapobiec uszkodzeniom po posiłku przepłucz usta wodą lub napij się wody. Szybko odczujesz różnicę!

5. Nie unikaj wizyt u dentysty

Jeśli Twoja ostatnia wizyta stomatologiczna miała miejsce ponad 6 miesięcy temu, koniecznie wybierz się do dentysty, aby dokonał rutynowego przeglądu. Jeżeli natomiast masz świadomość, że zgrzytasz zębami lub odczuwasz dyskomfort w jamie ustnej tuż po przebudzeniu, niezwłocznie zapisz się do specjalisty, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń. To naprawdę ważne!

