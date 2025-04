Prysznic to czas relaksu po męczącym dniu. Szczególnie latem chłodna woda jest dla nas prawdziwym ukojeniem. Korzystając z tej chwili powinnaś wybrać kosmetyki, dzięki którym twoja skóra stanie się gładka, odnowiona i pełna blasku.

Czas zwykłego mydła już dawno minął. Na sklepowych półkach mamy coraz więcej produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry pod prysznicem. Pewnie nie raz zastanawiałaś się, który z nich wybrać. My dziś stawiamy na mocno odżywcze żele i peelingi, które pobudzą proces odbudowy twojej skóry i widocznie ją ujędrnią. Dobierając kosmetyki musisz pamiętać o potrzebach twojego ciała.

Marka tołpa wie, że budżet kosmetyczny zawsze da się dobrze wykorzystać. Każda pielęgnacja może być dopasowana. A jej wybór przemyślany. Właśnie dlatego powstała linia specialist. Dla wszystkich kobiet-specjalistek. Poznaj produkty dopasowane do twoich potrzeb.

Jędrna skóra

Każda z nas marzy o idealnie gładkiej i jędrnej skórze. W uzyskaniu takiego efektu pomoże ci grupa jędrna skóra - tołpa specialist.

Peeling z tej serii może być stosowany codziennie. Łagodnie oczyszcza ciało i delikatnie złuszcza martwy naskórek. Stymuluje mikrokrążenie, odnawia i przyspiesza regenerację. Ujędrnia i poprawia sprężystość skóry. Nawilża i pozostawia uczucie komfortu. Skóra jest wygładzona, miękka i oczyszczona.

Dostępny jest również żel pod prysznic z serii jędrna skóra. Delikatnie oczyszcza i masuje skórę. Wzmacnia uzyskane efekty, ponieważ podobnie jak peeling ujędrnia, uelastycznia i poprawia sprężystość. Nawilża i redukuje uczucie ściągnięcia. Odświeża i przywraca komfort. Zawiera przyjazne dla skóry środki myjące, dzięki czemu łagodnie się pieni. Pełen relaks gwarantowany. W składzie znajdziesz 5% gliceryny.

Moc nawilżenia

Grupa nawilżona skóra tołpa specialist zawiera peeling i żel, które działają z pełną mocą nawilżenia.

Peeling świetnie sprawdzi się wśród wszystkich kobiet z suchą, bardzo suchą i odwodnioną skórą. Łagodnie oczyszcza ciało i delikatnie złuszcza martwy naskórek. Stymuluje mikrokrążenie, odnawia i przyspiesza regenerację. Nawilża, uelastycznia i przywraca uczucie komfortu. Możesz bezpiecznie używać go każdego dnia. Dodatkowo produkt zawiera 2% naturalnych drobinek peelingujących.

Żel z tej linii ma w swoim składzie 1 % mleczanu sodu, który będzie miał zbawienny wpływ na nawilżenie twojego ciała. Razem z peelingiem to idealny duet do walki z suchością.

Odżywienie skóry

Linia odżywiona skóra tołpa specialist pomoże twojej skórze, jeżeli jest ziemista i pozbawiona blasku.

Peeling posiada 2% naturalnych drobinek peelingujących i odżywi twoją skórę docierając do najgłębszych warstw. Jest delikatny i przeznaczony do codziennego stosowania, jak każdy produkty z serii specialist.

W składzie żelu znajdziesz 2% protein pszenicy, które działają regenerująco i odbudowują skórę. Ten specjalistyczny kosmetyk pomoże ci odzyskać zdrowo wyglądającej skórę ciała.

Teraz już wiesz, że nie potrzebujesz dziesiątek kosmetyków, żeby twoja skóra wyglądała pięknie. Wystarczy odpowiednia pielęgnacja pod prysznicem.

Grupa specialist to także pielęgnacja twarzy przyjazna skórze wrażliwej, odpowiadająca na podstawowe potrzeby skóry. Znajdziesz w niej płyn micelarny do oczyszczania twarzy i oczu oraz kremy do twarzy. Krem matowa skóra natychmiast matuje skórę i zapewnia jej optymalne nawilżenie. Odnowiona skóra to krem na dzień, który stopniowo ujednolica koloryt i rozświetla. To także krem-maska na noc, który również stopniowo ujednolica koloryt, dodatkowo ją regenerując. Wyjątkiem w grupie specialist jest skóra bez naczynek, krem CC, który z jednej strony maskuje zaczerwienienia, a z drugiej łagodzi podrażnienia.

