Uzupełnij kolagen

Kolagen to jedno z najważniejszych białek występujących w naszym organizmie w dużych ilościach. Organizm produkuje go samodzielnie w procesie biosyntezy. Niestety wiele czynników może sprawić, że jakość i ilość kolagenu w organizmie spada, a latem o te czynniki znacznie łatwiej niż przez resztę roku. Na produkcję kolagenu ma także wpływ wiek – z upływem czasu jego produkcja maleje i dla zachowania dobrej kondycji skóry warto go uzupełniać. Dobrym rozwiązaniem dla przywrócenia jędrności skórze jest stosowanie kosmetyków z wysoką zawartością kolagenu.

Pamiętaj o bezpiecznym opalaniu

Światło słoneczne niezbędne do produkcji witaminy D i dobrego samopoczucia, niestety może być również źródłem problemów dermatologicznych, takich jak poparzenia, przebarwienia, wiotkość, a nawet czerniak. Promienie ultrafioletowe przenikają do dolnych partii skóry i uszkadzają włókna kolagenowe, dlatego po wakacjach mamy tak często wrażenie, że nasza skóra stała się wiotka i mało elastyczna.

O filtrach UV należy pamiętać przez cały rok, ale latem, kiedy odkryta skóra wystawiona jest na wielogodzinny kontakt z gorącymi promieniami warto zwiększyć faktor i między południem, a godziną 16:00 unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce.

Jedz owoce i warzywa, by ujędrnić skórę

Biosynteza kolagenu odbywa się tylko przy użyciu witaminy C, dlatego wakacje to idealny czas, by do woli korzystać z letnich owoców i warzyw, zwłaszcza z truskawek, porzeczek, szpinaku czy jarmużu, które pozytywnie wpłyną na kondycję skóry. Odpowiednie połączenie ochrony przeciwsłonecznej, bogatej w kolagen diety i pielęgnacji skóry z pomocą profesjonalnych kosmetyków pozwoli także po okresie wakacji cieszyć się piękną i młodzieńczo wyglądającą skórą.

