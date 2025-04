Jak nawilżać suche dłonie?

Plan dbania o dłonie



Suche dłonie najlepiej nawilżać regularnie po każdym myciu rąk, stosując kremy np. z witaminami A i E. Bardzo skuteczne w nawilżeniu skóry dłoni są wszelkiego rodzaju oleje, począwszy od oliwy z oliwek po olej arganowy.

Warto 1-2 razy w tygodniu zrobić peeling skóry dłoni (np. drobnoziarnisty), następnie grubo posmarować dłonie kremem mocno nawilżającym lub specjalną maską do rąk i założyć cienkie bawełniane rękawiczki.

W nawilżaniu dłoni bardzo dobrze sprawdzają się kosmetyki zwierające mocznik. Substancja ta wchodzi w skład preparatów przeznaczonych do nawilżania skóry bardzo przesuszonej, szorstkiej ze skłonnością do łuszczenia. Dzięki właściwościom zmiękczającym mocznik stanowi skuteczny składnik kremów przeznaczonych do pękającej i suchej skóry dłoni.

Warto sięgnąć również po kremy z dużą ilością gliceryny, a obok wyżej wymienionych olejów do ochrony i regeneracji zalecane są różnego rodzaju masła, np. shea, oliwkowe, cupuasu.

Skuteczne sposoby na suche dłonie:



podgrzaną oliwę z oliwek wymieszaj z kapsułkami witaminy A i E i kilkoma kroplami soku z cytryny, następnie mocz dłonie w miksturze przez 10 minut;

dwa ugotowane ziemniaki zmieszaj z dwoma łyżkami oliwy z oliwek i odrobiną mleka, następnie zanurz dłonie w masie na 10 minut, spłucz ciepłą wodą;

suche i popękane dłonie potrzebują szybkiej regeneracji – aby im pomóc, możesz użyć wody po ugotowanych ziemniakach: mocz ręce w naparze przez 7 minut, następnie posmaruj kremem przeznaczonym do pielęgnacji dłoni;

zalej kilka łyżek siemienia lnianego wrzącą wodą, wymieszaj, nałóż papkę na gazik i następnie całość na dłonie, dodatkowo możesz zawinąć dłonie folią kuchenną.

Dłonie są nieustannie wystawione na szkodliwe działania czynników zewnętrznych, tj. słońce czy detergenty, więc potrzebują dodatkowego wsparcia pielęgnacyjnego. Pamiętajmy, by w trakcie prac domowych zakładać rękawiczki. W czasie zimy należy chronić je przed mrozem i intensywnie nawilżać przez cały rok.

Autor: Joanna Perchacz – technolog Verona Products Professional