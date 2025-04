Reklama

Gdy spoglądasz w lustro, zaczynasz dostrzegać pierwsze zmarszczki, kurze łapki pod oczami, delikatne bruzdy na czole, a także pojawiające się siwe włosy? To całkowicie naturalne i fizjologiczne. Ludzie się starzeją i warto ten proces zaakceptować, bo świadczy o naszej dojrzałości. Wszyscy jednak chcemy czuć się i wyglądać młodo. Czy da się zatem spowolnić oznaki starzenia? Na szczęście tak. W tym artykule wyjaśniamy, jakie są przyczyny i objawy starzenia się skóry oraz jak można mu zapobiegać. Gotowe? Zaczynamy!

Starzenie się skóry jest nieuniknionym procesem biologicznym, skutkującym zmianami w tkankach i narządach. Kiedy następuje? Najczęściej pierwsze zmarszczki widać już po 25. roku życia, ale nie jest to reguła. Dlaczego jedni starzeją się szybciej, a inni wolniej? Co wpływa na ten proces? Oto najważniejsze czynniki:

Predyspozycje genetyczne.

Ilość kolagenu w skórze, który zmniejsza się wraz z wiekiem, powodując, że skóra staje się cieńsza i bardziej podatna na powstawanie zmarszczek.

Ilość elastyny, która odpowiada za utrzymanie napięcia skóry.

Eksponowanie skóry na słońce. Warto wiedzieć, że nadmierna ekspozycja na promienie UV może być przyczyną wystąpienia zmarszczek.

Zła dieta, uboga w składniki odżywcze, witaminy i minerały może również sprawić, że na skórze szybciej pojawią się pierwsze bruzdy i kurze łapki.

Zbyt mała ilość pitej wody, która może skutkować suchością cery, jej szarym odcieniem oraz zmarszczkami.

, która może skutkować suchością cery, jej szarym odcieniem oraz zmarszczkami. Stres i przebyte choroby.

Proces starzenia się skóry jest stopniowy. Pojawia się etapami i chociaż nie da się go całkowicie zatrzymać, to można go spowolnić, a przede wszystkim należy zaakceptować. Jakich etapów starzenia się skóry możesz się spodziewać?

Jako pierwsze najczęściej pojawiają się zmarszczki wokół oczu. Następnie te w okolicy ust. Z czasem może spaść ogólne napięcie skóry twarzy, co widać w postaci zmiany owalu. Co dzieje się potem? Skóra szarzeje i matowieje. Oczywiście każda z nas może inaczej przechodzić ten proces. Wszystko zależy od genetyki i stylu życia, jaki prowadzimy.

Dodatkowo powszechnymi oznakami starzenia są też pojawiające się siwe włosy, szarzejące, cieńsze i łamiące się paznokcie, przebarwienie na skórze, a także przyrost masy ciała, który w przypadku kobiet może wynikać z menopauzy.

To pytanie zadają sobie kobiety (i nie tylko) od wieków. Na szczęście dziś już wiemy, że są pewne sposoby, które pozwolą nam spowolnić starzenie się skóry. Oto niektóre z nich.

Właściwa dieta

Dieta to fundament stylu życia. To od niej zależy to, w jaki sposób funkcjonujemy, jak się czujemy i wyglądamy. Jaka dieta może ograniczyć proces starzenia się skóry? Przede wszystkim zróżnicowana, bogata we wszystkie niezbędne składniki odżywcze, w tym witaminy i sole mineralne.

W twoim menu nie powinno zabraknąć antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy, które spowalniają starzenie się. Znajdziesz je m.in. w kolorowych warzywach i owocach.

Niezbędne okażą się też kwasy tłuszczowe, które podtrzymują młodość, a do tego pozytywnie działają na układ sercowo-naczyniowy, redukując poziom cholesterolu we krwi. Gdzie szukać wartościowych tłuszczów? Znajdziesz je w tłoczonych na zimno olejach (np. oliwie z oliwek, oleju lnianym i awokado).

W zachowaniu młodości pomoże też kuchnia bogata w zioła i przyprawy. Szczególną uwagę zwróć na cynamon, goździki, oregano czy bazylię. Nie zapominaj też o wartościowych kaszach, takich jak jęczmienna czy gryczana, a także warzywach strączkowych (fasoli, grochu, bobie).

Czego unikać? Procesy starzenia może nasilać niezdrowa dieta, czyli bogata w węglowodany proste, tłuszcze nasycone i izomery trans. Warto więc zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ze swojego menu przetworzone produkty spożywcze, słodycze, słodzone napoje, wyroby cukiernicze, produkty smażone czy dania typu fast food.

Dodatkowo możesz też pomyśleć o właściwej suplementacji, która będzie doskonałym uzupełnieniem diety. Sprawdź działanie NewMe Pro-Age – produkt dla kobiet dojrzałych, który pozwoli ci zadbać o kondycję skóry, włosów i paznokci. Produkt zawiera witaminy i składniki mineralne, które są kluczowe w walce ze zmarszczkami i procesami starzenia. Przeznaczony jest szczególnie dla osób:

w dojrzałym wieku, które chciałyby opóźnić oznaki starzenia się skóry i zapobiegać zmarszczkom,

borykających się ze zmianami zapalnymi w obrębie skóry,

które chciałyby zadbać o elastyczność, jędrność i nawilżenie skóry,

mają skórę dojrzałą i jednocześnie zmagają się z trądzikiem,

które chcą uzupełnić dietę w antyoksydanty i inne składniki wspierające zdrowie skóry.

Jak działa suplement NewMe Pro-Age? Wspiera produkcję kolagenu dla zdrowia skóry². Co więcej, chroni przed czynnikami przyspieszającymi jej starzenie³.



Aktywność fizyczna

Do aktywności fizycznej chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Jest ważna i potrzebna. Zapewnia dobre samopoczucie, a także pomaga w utrzymaniu pięknej sylwetki. Czy sport wpływa na zachowanie młodej skóry? Zdecydowanie tak! Pobudza krążenie, a to dobrze działa na wygląd skóry. Dlatego warto pamiętać o aktywności fizycznej. Nie muszą to być wyczerpujące treningi na siłowni. Czasem wystarczy joga, rozciąganie, jogging, a nawet spacer.

Postaraj się minimalizować stres

Wiemy, że nie jest to łatwe i często niekoniecznie zależne od nas samych. Warto jednak pomyśleć o odpowiednim odprężeniu i dawaniu sobie czasu na odpoczynek. Po pracy pozwól sobie na relaks, korzystaj z wolnych weekendów, raz na jakiś czas pomyśl o przygotowaniu domowego SPA. Nie zapominaj też o odpowiednich kosmetykach, które pomogą ci zachować młodość na dłużej.

Zdrowy wygląd skóry możesz też osiągnąć, stosując odpowiednie kosmetyki. Doskonałą kuracją, która pomoże ci minimalizować oznaki starzenia jest linia Slow On marki Health Labs Care z kosmetykami o działaniu ujędrniającym, wygładzającym i odżywczym. Wszystkie opóźniają też procesy starzenia się skóry, m.in. redukując zmarszczki. Co dokładnie znajdziemy w tej serii do pielęgnacji?

Retinoserum na noc Slow On – jest odpowiednie dla osób z każdym rodzajem i typem skóry, szczególnie tej z pierwszymi oznakami starzenia się. Redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek, ujędrnia i wygładza skórę, a także poprawia koloryt, ożywia zmęczoną cerę. Głównym składnikiem aktywnym produktu jest Retinyl Retinoate - innowacyjna pochodna retinolu w formie łagodniejszej dla skóry, a zarazem skuteczniejszej w działaniu.

Serum peptydowe Slow On – dzięki obecności antyoksydantów i kompleksu trzech peptydów wykazuje tzw. działanie botox like. Wygładza skórę i przywraca jej elastyczność, poprawia strukturę i koloryt.

Krem odbudowujący barierę lipidową Slow On – odpowiada na podstawowe potrzeby skóry, a więc zachowanie zdrowej bariery lipidowej oraz jej nawilżenie, które z wiekiem maleje. Skutkiem może być między innymi przesuszenie skóry z towarzyszącym uczuciem ściągnięcia, a nawet pieczenia.

Krem wygładzający Slow On – intensywnie nawilża i przywraca skórze gładkość. Wyrównuje strukturę i koloryt. Działa antyoksydacyjnie i spowalnia procesy starzenia, a także wspiera barierę lipidową i równowagę mikrobioty skóry, chroniąc przed szkodliwym wpływem czynników z zewnątrz.

Wygładzające serum z ornityną Slow On BODY – ujędrnia skórę biustu, szyi i dekoltu. Nawilża i pozostawia efekt satynowej skóry, a także redukuje widoczność zmarszczek.

Rewitalizujący krem pod oczy Slow On – redukuje widoczność zmarszczek wokół oczu, minimalizuje zasinienia i obrzęki. Usprawnia mikrokrążenie i ujędrnia. Sercem produktu jest Hydroxypinacolone Retinoate - innowacyjna pochodna retinolu o dużej skuteczności i niskim potencjale drażniącym.

Retinomaska do pielęgnacji dłoni Slow On BODY – jedyny taki kosmetyk na rynku łączący działanie redukujące oznaki starzenia z intensywną regeneracją delikatnej skóry dłoni.

Starzenie się to naturalny proces. Nie warto go stygmatyzować. Zdecydowanie lepiej jest potraktować go jak coś biologicznego, co świadczy nie o wieku, ale o dojrzałości. Żeby minimalizować oznaki starzenia i czuć się jeszcze lepiej, warto pamiętać o diecie, suplementacji, aktywności fizycznej, właściwym wypoczynku i kosmetykach, które wydobędą z nas prawdziwe piękno.

