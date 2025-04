Chcesz go pokazywać z dumą w letnich sukienkach? Pomyśl o odpowiedniej pielęgnacji dekoltu. Sprawdź, jak pozbyć się drobnych defektów skóry i natychmiast wprowadź program pielęgnacyjny w życie.

Skóra dekoltu wymaga ujędrniania i nawilżania podobnie jak twarz. Drobne defekty zlikwidujesz i zapobiegniesz powstaniu nowych wprowadzając do codziennej toalety proste zabiegi.

5 sposobów na piękny dekolt



1. Usuwaj zanieczyszczenia i nawilżaj

Zmywając makijaż, nie zapomnij przemyć mleczkiem lub płynem micelarnym szyi i dekoltu. Wmasuj w skórę krem. Jeśli nie masz specjalnie przeznaczonego do tych partii skóry, użyj preparatu, który nanosisz na twarz. Im jesteś starsza, tym więcej powinien zawierać składników odżywczych i pobudzających do regeneracji (koenzym Q10, kwas foliowy, witaminy, proteiny, kolagen);

2. Zlikwiduj przebarwienia

Jeżeli są niewielkie, rozjaśnisz je, przemywając sokiem z cytryny. Przy ciemniejszych plamach stosuj specjalne preparaty wybielające , a na dzień kremy z filtrem UV (wiosną SPF 25, latem, w pełnym słońcu SPF 30-50);

3. Usuń zrogowaciały naskórek

Użyj do tego delikatnego peelingu enzymatycznego, który rozpuszcza obumarłe komórki na powierzchni skóry. Unikaj scrubów, które wymagają pocierania i naciągania skóry, bo zamiast jej pomóc, zaszkodzisz;

4. Masuj skórę

Możesz wykonać ten zabieg podczas nakładania kremu lub balsamu. Dzięki masażowi skóra dekoltu będzie lepiej dotleniona, stanie się bardziej jędrna, odporna na zagniecenia (np. podczas snu, gdy śpisz na boku) i zyska zdrowszy wygląd.



5. Wykorzystaj skuteczne domowe sposoby

Przynajmniej jeden wieczór w tygodniu wygospodaruj na samodzielne przygotowanie domowej maseczki lub okładu z naturalnych składników. Nie zajmie ci to wiele czasu (ok. pół godziny), a efekty na pewno cię zadowolą. Oto kilka prostych przepisów na domowe kosmetyki do skóry szyi i dekoltu:



Maseczka oczyszczająca (lekko rozjaśnia i ożywia skórę)

pół szklanki gęstej śmietany połącz z łyżeczką świeżego soku z cytryny ;

połącz z łyżeczką świeżego soku z ; nałóż mieszankę na skórę;

po 20 min zmyj maseczkę letnią wodą.

Kompres ziołowy (do przetłuszczającej się skóry dekoltu, skłonnej do wyprysków)

zalej wrzątkiem 2 łyżki rumianku , lipy lub arniki ;

, lub ; po 15-20 min, gdy przestygnie, przecedź;

zmocz w naparze bawełnianą chusteczkę (lub podkładaną gazę) i rozłóż na skórze;

pozostaw na ok. kwadrans;

Zdejmij, przetrzyj skórę tonikiem do twarzy.

Okład ogórkowy (ujędrnia, ożywia i rozjaśnia przebarwienia)

wymieszaj trzy łyżki tłustego twarogu z połówką drobno startego świeżego ogórka (nadmiar soku odlej i wykorzystaj do przemycia twarzy lub dłoni);

z połówką drobno startego (nadmiar soku odlej i wykorzystaj do przemycia twarzy lub dłoni); dodaj łyżeczkę płynnego naturalnego miodu ;

; nałóż na skórę, po 15-20 min spłucz letnią wodą.

Olejek do masażu (regeneruje, natłuszcza i odżywia skórę)

wymieszaj po 30 kropli olejków z pestek brzoskwini, migdałów, nasion pszenicy i karotki ;

; możesz też dodać zawartość jednej kapsułki wit. E , która wzmocni regeneracyjną moc olejku;

, która wzmocni regeneracyjną moc olejku; mieszanki używaj do masowania szyi i dekoltu.

