fot. Fotolia

Oczy są najbardziej wrażliwe na promieniowanie UV, jednak nie wszyscy Polacy zdają zdają sobie sprawę z konieczności ochrony wzroku przed niewidocznym, a szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB.

Czym grozi nienoszenie okularów przeciwsłonecznych?

Do charakteryzstycznych objawów nadmiernej ekspozycji oczu na promienie UV należą: uczucie dyskomfortu czyli pieczenie, szczypanie i zaczerwienienie oczu oraz uczucie suchości i piasku pod powiekami, nadmierne i nieopanowane łzawienie czy też nadwrażliwość na światło.

Kosmetycznym efektem długotrwałej ekspozycji na światło UV jest przedwczesne starzenie się skóry powiek i wokół oczu, kończące się nawet nowotworem skóry powiek i oczu.

Jednak do najczęstszych i udowodnionych naukowo schorzeń związanych bezpośrednio z nadmierną ekspozycją oka na słońce należą uszkodzenia delikatnych tkanek wewnętrznych oka - zapalenie spojówek czy rogówki, uszkodzenie siatkówki, skrzydlik, tłuszczyk, wczesna presbiopia, zaćma, katarakta, posłoneczne uszkodzenie rogówki czy plamki żółtej, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD).

Specjaliści ostrzegają - w skrajnych przypadkach nadmierna, długotrwała ekspozycja oczu na słońce może doprowadzić do trwałego pogorszenia lub utraty widzenia.

Polacy nie chronią oczu przed UV!

Tylko 25% dorosłych Polaków nosi okulary przeciwsłoneczne*. Czy oznacza to, że przynajmniej ¼ z nas chroni swój wzrok przed promieniami UV? Niestety nie. Okulary przeciwsłoneczne to często tylko letni gadżet.

Czym grozi noszenie okularów bez ochrony UV?

Aż 36% użytkowników okularów przeciwsłonecznych kupiło je u ulicznych sprzedawców, oferujących często okulary, które bardziej szkodzą niż chronią wzrok. Okuliści i optycy ostrzegają przed okularami z niewiadomych źródeł, kupowanymi na straganach, od ulicznych sprzedawców. Dlaczego? Ponieważ nie mamy pewności, czy takie okulary faktycznie posiadają jakikolwiek filtr chroniący oczy przed UV.

Ciemne szkła powodują, że oko jest pozbawione naturalnego mechanizmu obronnego - odruchu mrużenia oczu. Oszukana w ten sposób źrenica poprzez ograniczenie dostępu światła do oka automatycznie rozszerza się, a przez to do otwartego oka dostaje się więcej szkodliwych promieni ultrafioletowych, niebezpiecznych dla siatkówki i soczewki oka. Jeśli soczewki okularowe nie mają odpowiedniego filtra UV, to są one bardziej szkodliwe, niż nienoszenie okularów w ogóle! Używając okularów pozbawionych filtrów UV doprowadzamy do sytuacji, w której to, co ma chronić wzrok, będzie stanowić zagrożenie.

Jak kupować okulary przeciwsłoneczne? Które są najlepsze?

Luxottica Poland przeprowadziła na Uniwersytecie Warszawskim badania soczewek** okularów przeciwsłonecznych marek: Ray-Ban®, Vogue Eyewear® i Oakley®, które są dostępne w autoryzowanych salonach optycznych oraz okularów zakupionych u ulicznego sprzedawcy, w drogerii i w sieciowym sklepie odzieżowym. Przeprowadzone badania wykazały, że:

soczewki okularów przeciwsłonecznych z ulicznego stojaka nie spełniły normy odnośnie ochrony przed promienowaniem UV (PN-EN ISO 13666), przepuszczając promienie UVA i UVB - te okulary nie chronią wzroku, a nawet mogą zaszkodzić, „oszukując” źrenicę oka ;

; soczewki okularów ze sklepu odzieżowego i z drogerii posiadały powłokę z filtrem blokującym UV, jednak była ona nietrwała - brak gwarancji trwałej ochrony UV ;

; soczewki okularów z ulicznego stojaka, sklepu odzieżowego i drogerii miały zdecydowanie niższą odporność mechaniczną na zarysowania (nawet 5-cio krotnie vs soczewki okularów sprawdzonego producenta), co powoduje szybkie niszczenie powierzchni soczewki - zdecydowanie gorsza ostrość widzenia ;

; soczewki okularów od ulicznego sprzedawcy, ze sklepu odzieżowego i z drogerii miały nierówne, chropowate powierzchnie, nawet 7-mio krotnie bardziej chropowate niż soczewki okularów sprawdzonego producenta - zniekształcenie widzianych obrazów i kształtów oraz dyskomfort patrzenia.

* „Okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne”, raport z badania omnibusowego SMG/KRC 2013, N=1000

** Badanie własności transmisyjnych, własności mechanicznych oraz pomiar chropowatości powierzchni. Badanie przeprowadzone przez Zakład Optyki Informacyjnej, Wydział Fizyki UniwersytetuWarszawskiego, luty 2015

