Długie spacery z koszykiem w dłoni w poszukiwaniu skarbów natury, oddychanie świeżym powietrzem, szum drzew — grzybobranie to wielka przyjemność. Niestety, często po takich wędrówkach wracamy z intensywnymi zabrudzeniami na dłoniach, na które nie pomaga ciepła woda z mydłem.

Najbardziej brudzą grzyby bardzo dojrzałe, ponieważ pokryte są mnóstwem zarodników, natomiast najmocniej barwią skórę gatunki grzybów z rodzaju mleczaj — wytwarzają mleczko, które po wyschnięciu barwi skórę na brązowo.

Jak szybko i skutecznie wyczyścić ręce po grzybach? Poniżej znajdziesz 5 sposobów, które często polecane są przez grzybiarzy.

Spis treści:

Kwasek cytrynowy to jeden z najpopularniejszych sposobów na plamy po grzybach. Doskonale działa m.in. na plamy po maślakach i borowikach. Do miski z ciepłą wodą wsyp ok. 10 g kwasku cytrynowego. Mocz dłonie w roztworze ok. 5-10 minut, następnie opłucz i osusz. Pozostałe zabrudzenia zetrzyj delikatnie pumeksem lub usuń za pomocą miękkiej szczoteczki.

Delikatne zabrudzenia po grzybach możesz usunąć płynem do naczyń. Niewielką ilość płynu nanieś na wilgotne dłonie, spień i dokładnie opłucz.

fot. Mycie rąk po grzybach/ Adobe Stock, tan4ikk

Na ciemnie plamy na rękach po grzybach pomocny będzie też zmywacz z acetonem. Nasącz nim wacik i przetrzyj palce. Efekt będzie natychmiastowy – skóra od razu będzie jaśniejsza. Na koniec umyj dłonie delikatnym mydłem, osusz i obficie posmaruj kremem nawilżającym.

Pasta BHP to kolejne świetne rozwiązanie na brudne ręce po grzybach. Polecana jest przez większość grzybiarzy. Ma niezwykle silne działanie, ale jest bezpieczna dla skóry. Jak ją stosować? Nałóż niewielką ilość pasty na suche dłonie i delikatnie wmasuj. Na koniec dokładnie spłucz ją wodą.

Jak i kiedy zbierać grzyby?

Innym sposobem jest umycie rąk z odrobiną proszku do prania. Delikatnie myj dłonie przez ok. 20 sekund, opłucz i umyj ponownie mydłem antybakteryjnym. Pozostałe zabrudzenia możesz delikatnie zetrzeć drobnym pumeksem.

