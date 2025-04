Depilacja nóg maszynką jednorazową to najpopularniejszy sposób na pozbycie się niechcianych włosków. Nie wymaga specjalnych umiejętności, jest bezbolesny i tani (koszt maszynki to ok. 4 zł). Czasami jednak nie wszystko idzie tak gładko, zwłaszcza jeśli robimy to w pośpiechu. Wtedy strużki krwi cieknące po kolanie lub przy kostce i czerwone kropki to norma. Ale to już przeszłość.

Dzięki nowej i szalenie prostej technice, którą na swoim kanale na TikToku zademonstrowała Lauren Henderson, ukrywająca się pod pseudonimem @lalalalauren00, możemy cieszyć się jedwabiście gładkimi nogami, bez zacięć i podrażnień za każdym razem. Jak przyznaje, cały zabieg zajmuje dosłownie chwilę. Zobaczcie:

Jak golić nogi bez podrażnień?

Cała sztuczka jest bardzo łatwa. Podczas gdy większość z nas zmieniając obszar golenia odrywa maszynkę od skóry, Lauren poleca utrzymywać ją cały czas w kontakcie z nogą. Przesuwać należy maszynkę w górę i w dół, aż do usunięcia wszystkich włosków. Oto cały sekret.

Film zebrał miliony wyświetleń i mnóstwo pozytywnych recenzji. Czytając komentarze pod postem, wiele osób potwierdza skuteczność tej metody. Dla niektórych nie jest odkrywcza (robią tak już od lat), natomiast ci, którzy postanowili przetestować ją zaraz po odkryciu, są zachwyceni.

Chcesz sprawdzić ją na sobie? Przed, pamiętaj o kilku złotych zasadach:

za każdym razem sięgaj po nową maszynkę;

nigdy nie gól nóg „na sucho”;

używaj pianki lub żelu do golenia (dają lepszy poślizg i zmniejszają ryzyko podrażnień);

po depilacji wmasuj w skórę oliwkę lub nawilżający balsam, aby ukoić skórę.

