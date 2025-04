fot. Fotolia

Czym są płyny micelarne?



Nazwa produktu pochodzi od składu chemicznego, to znaczy miceli, czyli małych kuleczek złożonych z aktywnych cząsteczek zawieszonych w roztworze wodnym. Zewnętrznie położone cząstki miceli przyciągają wodę, a wewnętrzne tłuszcze. Te właściwości sprawiają, że płyny te radzą sobie z wszelkimi zanieczyszczeniami i makijażem na skórze. Dodatkowo w micelach są umieszczone substancje aktywne uwalniane podczas ich stosowania.

Jak używać płynu micelarnego?



Do mycia twarzy płynem micelarnym używamy wacika, który nim nasączamy. Nie ma potrzeby zmywania go wodą ani stosowania toników, gdyż płyny miceralne mają fizjologiczne pH.

Co zawierają płyny micelarne?



Płyny micelarne powstały początkowo jako alternatywny sposób mycia skóry wrażliwej i suchej.

Podstawową ich zaletą jest brak silnych detergentów myjących, jak SLS, dzięki czemu nie naruszają warstwy hydrolipidowej naskórka.

Płyny micelarne często zawierają dodatki substancji nawilżających takich jak:

gliceryna,

kwas hialuronowy,

ekstrakty z roślin,

d-panthenol.

Zwykle są bezzapachowe i nie zawierają barwników, dlatego przypominają wyglądem wodę.

Jak działają płyny micelarne?



Płyny micelarne służą do demakijażu twarzy i oczu (większość usuwa również tusz wodoodporny), szyi, dekoltu i do porannego odświeżania skóry. Zastępują wszystkie dotychczas znane sposoby mycia, czyli mydła, żele, pianki, mleczka i toniki.

Ich działanie porównywane jest do magnesu lub odkurzacza, gdyż wszystkie rodzaje zanieczyszczeń na skórze zostają "przyciągnięte" przez micele.

W czym płyn micelarny jest lepszy niż mleczko do demakijażu?



Płyn nanosimy na wacik i delikatnie przecieramy skórę i powieki. Zdecydowanie mniej używa się w tym przypadku wacików niż stosując tradycyjne mleczka, które zwykle należy zmyć jeszcze tonikiem.

Płyn micelarny nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Od razu po nim można aplikować kremy lub nakładać makijaż.

Płyn micelarny – do jakiego rodzaju cery?



Pierwotnie stworzone były dla skóry wrażliwej i alergicznej, obecnie dostępne i polecane są płyny do każdego rodzaju cery, tj. dla:

suchej,

tłustej,

mieszanej,

normalnej,

wrażliwej,

naczyniowej,

trądzikowej.

Ich składy są odpowiednio dostosowane do potrzeb różnych typów skóry. Mogą zawierać składniki zmniejszające wydzielanie łoju dla skóry tłustej lub obkurczające naczynka dla cer naczyniowych.

Autor: dr Beata Kosiorek-Nalewajek, specjalista dermatolog, Centrum Medyczne ENEL-MED