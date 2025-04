Piękne usta to zadbane usta. Warto pamiętać o tym przy codziennych czynnościach, które, choć czasem wcale o tym nie myślimy, mogą znacząco wpływać na ich kondycję. Jak dbać o usta prostymi sposobami? Zobacz nasze wskazówki!

Nawadniaj się!

By skóra, a w tym usta, wyglądała pięknie, nie wystarczy dbać o nią z zewnątrz. Kluczem do rozświetlonej i sprężystej cery jest odpowiednie nawodnienie. Usta również bardzo go potrzebują – nie podrażniają się wtedy i nadmiernie nie wysuszają. Pamiętaj, by codziennie pić dużą ilość wody oraz zrezygnować z mocnej herbaty i kawy na rzecz naparów ziołowych, takich jak mięta czy rumianek. Nie pamiętasz o piciu wody? Staraj się zawsze mieć przy sobie jedną butelkę, postaw dzbanek filtrujący na biurku, przy którym pracujesz i zainstaluj specjalną aplikację – te sposoby sprawią, że łatwiej będzie ci się zdyscyplinować.

Rób peelingi



Zanim nałożysz na usta produkty, które zadbają o ich nawilżenie i odżywienie, warto pozbyć się z nich martwego naskórka. Podobnie jak na twarzy i ciele, na ustach często pojawiają się suche skórki, które nie wyglądają atrakcyjnie. Jak je usunąć? Najlepiej peelingiem. Gotowe produkty kupisz w drogerii, lecz możesz również wykonać swój własny peeling, łącząc na przykład zmielone ziarna kawy z oliwą lub gruby cukier z miodem. Wybierając takie składniki zadbasz o złuszczenie skóry, przy jednoczesnym odżywieniu jej.

Stosuj maseczki i pomadki nawilżające

By usta były miękkie i pełne, należy nawilżać je każdego dnia. Domowe sposoby to świetny pomysł, jeśli mamy chwilę na przygotowanie maseczki do usta i nałożenie jej na nieco dłużej. Jakie produkty będą najlepsze do jej wykonania? Banan, miód i oliwa z oliwek to łatwa i pełna witamin maseczka, którą warto nałożyć na 10 minut na usta co kilka dni. Świetnie sprawdzi się też rozgniecione awokado i utarte listki kolendry.

Warto również pamiętać, by mieć zawsze przy sobie pomadkę nawilżającą. Stosowanie jej kilka razy dziennie, na przykład po jedzeniu czy dłuższym pobycie na powietrzu, zapobiega wysuszaniu ust. Pomadka EVERYDAY marki OEPAROL skutecznie pielęgnuje i chroni usta, dzięki zawartości kompleksu OleaSheaButter, unikalnemu połączeniu masła Shea i oleju z nasion wiesiołka. Przyspiesza też regenerację naskórka, zapobiegając powstawaniu kolejnych podrażnień.

Jedz zdrowo

Podobnie jak w przypadku nawodnienia organizmu, zdrowa i zbilansowana diety znacząco wypływa na stan skóry i ust. Za piękne usta odpowiadają witaminy A, B i C. By dostarczyć ich sobie w odpowiedniej dawce, sięgaj po jarmuż, drób, szpinak, jajka i fasolę. Na stan skóry wpływają również oleje. Warto sięgnąć po ten z wiesiołka, który zapewnia dostateczną dawkę witamy E, działającej korzystnie na pracę tkanek i nawilżenie błon skóry. W jakiej formie go przyjmować? Najłatwiej sięgnąć po suplement diety OEPAROL, który zawiera olej z nasion wiesiołka dziwnego tłuczony na zimno co umożliwia uzyskiwanie oleju o najwyższych parametrach jakościowych.

Przyjmowany codziennie, OEPAROL znacząco wpływa na stan skóry, nadając jej sprężystości, ujednolicając koloryt i zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia, co wpływa na wygląd ust.

Artykuł powstał z udziałem marki OEPAROL