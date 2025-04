Mogłoby się wydawać, że piękny wygląd hollywodzkich gwiazd to tylko zasługa drogich kosmetyków i zabiegów medycyny estetycznej. Nic bardziej mylnego! Ich sekretem jest przestrzeganie 10 prostych, a zarazem niezwykle ważnych zasad dbania o urodę. Jakich? Przekonajcie się już teraz!

1. Dbaj o siebie regularnie i kompleksowo

Stwórz i wprowadź w życie indywidualny rytuał pielęgnacyjny. Modyfikuj go w zależności od aktualnych potrzeb skóry czy pory roku, ale nigdy nie zapominaj o tym, aby odpowiednio zatroszczyć się o jej wygląd. Dbaj równie mocno o twarz i ciało, poświęcając każdej partii tyle samo uwagi i wykonuj starannie wszystkie kroki, a przekonasz się, że regularna pielęgnacja to klucz do nieprzemijającej urody.

2. Pij przynajmniej 1,5 litra wody dziennie

Sama woda co prawda nie neutralizuje toksyn, ale wspomaga pracę nerek, które przyczyniają się do oczyszczania naszego organizmu z odpadów metabolicznych. Ponadto, picie odpowiedniej ilości wody pozwala zachować optymalny poziom nawilżenia w skórze, a także wspomaga proces odchudzania i… poprawia samopoczucie!

Zawsze staram się spać co najmniej 8 godzin na dobę i oczywiście woda, która pomaga mi zasnąć i nawilżyć organizm – odpowiada Jennifer Aniston, zapytana o jej urodowe nawyki.

3. Dobieraj kosmetyki do wieku i rodzaju skóry

Właściwe określenie typu cery i wieku naszej skóry to podstawa skutecznej pielęgnacji. Pozwala nam bowiem na dobranie najlepszych dla nas kosmetyków, których działanie zapewni szybką i widoczną poprawę wyglądu i stanu skóry. Pamiętaj, nie ma produktów całkowicie uniwersalnych i wielozadaniowych, dlatego do każdego z etapów pielęgnacji dobieraj dedykowane mu kosmetyki.

4. Codziennie wykonuj demakijaż

Marzysz o pięknej i zdrowej skórze bez niedoskonałości? Zawsze (bez wyjątków!) wykonuj demakijaż. To właśnie ten etap pielęgnacji skóry pozwala usunąć z twarzy wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, m.in. pył, pot, kurz, pozostałości kosmetyków i nadmiar sebum.

Pamiętaj, że niezmyty makijaż negatywne wpływa na stan skóry. Poza zatkanymi porami, możesz spodziewać się wyprysków w miejscach, gdzie dotąd nie występowały, przesuszenia i licznych, trudnych do usunięcia suchych skórek.

5. Intensywnie ujędrniaj ciało

Usuwając martwe komórki za pomocą peelingu, pobudzamy skórę do natychmiastowej regeneracji. Poprawia się także nasze krążenie, a ciało jest gotowe do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Jakich? Przede wszystkim nawilżania i ujędrniania za pomocą ulubionego balsamu.

Balsam, najlepiej taki, bogaty w witaminy i antyoksydanty, aplikuj na ciało 5-10 minut po kąpieli, aby jak najszybciej dostarczyć skórze odpowiednią porcję nawilżenia i wartościowych składników.

Ujędrniający Balsam do Ciała NIVEA Q10 + witamina C to prawdziwy zastrzyk energii dla skóry. Jego udoskonalona formuła zauważalnie ujędrnia i poprawia sprężystość skóry już po 10 dniach od pierwszego zastosowania! Co ważne, niesamowicie szybko się wchłania, a jednocześnie intensywnie nawilża skórę na kolejne 48 godzin.

6. Stosuj kosmetyki z filtrem UV przez cały rok

To bardzo ważny element pielęgnacji! Promieniowanie słoneczne dociera do nas przez cały rok i niestety, niezwykle szkodzi skórze. Przyspiesza proces starzenia, powoduje przebarwienia, uwalnia wolne rodniki.

Kosmetyki z filtrami do pielęgnacji odsłoniętych partii ciała (twarz, dłonie, dekolt) należy stosować nie tylko wtedy, gdy narażamy skórę na bezpośrednią ekspozycję słoneczną, ale również po to, by chronić ją przed szkodliwym, sztucznym oświetleniem.

Postępuję według bardzo prostego systemu, który składa się z trzech najważniejszych kroków: demakijażu, pielęgnacji skóry i ochrony przeciw UV - powiedziała Blake Lively, zapytana o jej pielęgnacyjną rutynę.

7. Troszcz się o wygląd dłoni i stóp

Dłonie i stopy to te elementy naszego ciała, które najszybciej zdradzają nasz wiek. Są one najczęściej odsłonięte, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, przez co nieustannie narażone na niekorzystne działanie czynników środowiskowych. Dlatego właśnie, należy o nie szczególnie dbać, używając kremu, który doskonale nawilży i złagodzi podrażnienia.

Dłonie smaruj wtedy, kiedy tylko możesz - nawet w trakcie pracy. Stopy natomiast pielęgnuj tym samym balsamem, co ciało. Jest pełen wartościowych składników odżywczych, które zapewniają optymalny poziom nawilżenia.

8. Sięgaj po kosmetyki z witaminą C

Od wieków znane są cenne właściwości witaminy C. Niestety, organizm ludzki nie ma zdolności jej wytwarzania, dlatego musi być ona dostarczana do organizmu z pożywieniem lub nakładana na skórę. Dlaczego to takie ważne?

Kosmetyki z witaminą C w odpowiednio wysokim stężeniu mają olbrzymi wpływ na kondycję naszej skóry. Działają wygładzająco, dodają blasku, wyrównują koloryt, naprawiają uszkodzenia wywołane przez słońce i chronią ją przed jego niekorzystnym wpływem.

9. Zadbaj o zdrowy styl życia

Nawet najlepsze środki do pielęgnacji skóry nie wystarczą, by mieć piękną skórę. Ważne są także racjonalna dieta oraz zdrowy styl życia. Poza oczywistą zmianą jadłospisu, wysypiaj się (minimum 7-8 godzin dziennie) i codziennie rezerwuj sobie choć kilkanaście minut na relaks.

Aby utrzymać smukłą sylwetkę i mieć jędrne ciało od wielu lat, kilka razy w tygodniu ćwiczę jogę. To działa! - deklaruje w jednym z wywiadów Monica Bellucci.

Czytaj książki, medytuj albo uprawiaj jogę. To świetne sposób na to, aby ukoić ciało i umysł, który uwielbiają m.in. księżna Meghan i Monica Bellucci.

10. Postaw na... masaż!

Jeśli o marzysz gładkiej, jędrnej i pełnej blasku skórze, uwierz w moc masażu. Możesz go wykonywać nawet codziennie za pomocą bańki chińskiej lub silikonowego masażera, zaraz po aplikacji balsamu. Efekty? Widocznie wygładzona i ujędrniona skóra, usprawnione krążenie krwi i odczuwalna poprawa napięcia mięśniowego. Same plusy!

To co dziewczyny, jesteście gotowe na pozytywne zmiany? :)

