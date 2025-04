Twoja skóra nadal jest w całkiem niezłym stanie, choć widać już pierwsze oznaki upływającego czasu. Niestety zaczyna zmniejszać się produkcja kolagenu i elastyny. Gruczoły łojowe pracują już znacznie wolniej, a przez to skóra nie jest już tak dobrze natłuszczona, jak wcześniej.

Jak dbać o skórę w wieku 30-lat?

Skóra 30-latki wymaga już delikatnej stymulacji. Niestety lekki krem nawilżający to za mało. Należy zamienić go na produkt zawierający składniki aktywne i wzmacniający jej warstwę lipidową. W tym czasie zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki mimiczne, głównie na czole i wokół oczu. Wasza skóra straciła blask? To jeden z najpopularniejszych problemów kobiet po 30-stce. Łączenie wychowania dzieci z intensywną pracą zawodową jest bardzo trudnym zadaniem.

Nie obawiaj się kosmetyków przeciwstarzeniowych i przeciwzmarszczowych. Głównym zadaniem tych produktów jest utrzymanie skóry w dobrej kondycji. Dodatkowo zapobiegają pojawianiu się przedwczesnych oznak starzenia. W kosmetykach szukajcie witaminy C, która pobudza produkcję kolagenu i dodaje skórze blasku. Niezbędne będzie również dobrej jakości serum.

