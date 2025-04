Sen ma zbawienną moc! Organizm nie jest w stanie bez niego funkcjonować. A jego niedobory odbijają się na stanie naszej skóry, powodują przyrost masy cała, problemy z koncentracją czy bóle głowy. Dlatego warto zadbać o dobry i spokojny sen, który wpływa na naszą witalność oraz urodę. Okazuje się, że w czasie snu możemy również poprawić wygląd naszej skóry. Jak? Poznajcie 5 sprawdzonych sposobów!

1. Śpij w związanych włosach



Zwiąż je w kucyk lub zapleć w warkocz i trzymaj je daleko od twarzy. Dzięki temu unikniesz przenoszenia zanieczyszczeń i łoju z włosów na twarz, a to zapobiega powstawaniu niedoskonałości - pryszczy i wągrów.

2. Śpij na plecach



Jedną z najgorszych rzeczy, jaką możesz zrobić to spanie na brzuchy (a tym samym na twarzy). Gdy śpisz na brzuchu lub boku wciskasz twarz w poduszkę, a to przyczynia się powstawania nowych zmarszczek na twarzy.

3. Zainwestuj w satynowe poduszki



Satynowe poduszki mogą kosztować niestety znacznie więcej niż te z bawełny, ale to wydatek, który się opłaca. Satyna jest bardziej śliska niż bawełna, więc jeżeli twoja twarz do niej przylega, jest mniej prawdopodobne, aby powstały na niej zmarszczki senne.

4. Nawilżaj, nawilżaj i jeszcze raz nawilżaj...



Dobry krem, serum i maseczka to oczywiście podstawa. Jednak bardzo często to nie wystarcza. Dlatego warto zainwestować również w nawilżacz powietrza, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy ogrzewanie dodatkowo wpływa na jakość powietrza w naszych mieszkaniach. Pamiętaj również o szklance wody na szafce nocnej!

5. Zmieniaj poszewkę raz w tygodniu



Jeżeli przykładasz dużą uwagę do oczyszczania twarzy, a następnie kładziesz twarz na brudnej poduszce, twój trud idzie na marne. Jednak gdy położysz na poduszce czystą twarz, poszewka również pozostanie czysta. Pamiętaj jednak, że po kilku dniach naturalne oleje z twarzy i włosów osiadają na tkaninach i to również prowadzi do powstawania wyprysków.

