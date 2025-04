Skóra po zimie zazwyczaj nie prezentuje się atrakcyjnie - jest poszarzała, szorstka i pozbawiona elastyczności. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie będziecie zaskoczone, ale jedną z podstawowych przyczyn jej kiepskiej kondycji jest... zapominanie o pielęgnacji. Wychodzimy z założenia, że skoro nie odsłaniamy ciała, to nikt nie zobaczy, jak wygląda pod grubymi ubraniami, a więc nie ma potrzeby używania peelingu czy balsamu. Co więcej, po kilku miesiącach, gdy chłodne dni nie zachęcały do wyjścia na siłownię, za to przyjemnie było podjadać, zauważamy, że przybyło nam kilka nadprogramowych kilogramów i uwidocznił się cellulit...

Nie ma jednak co rozpaczać! Trzeba po prostu solidnie wziąć się za siebie, żeby wkrótce odsłonić piękne i zgrabne ciało na plaży. Oto 10 niezawodnych trików, które pomogą wam osiągnąć wymarzone bikini body!

1. Modelujący prysznic

Podczas brania prysznica, polewaj ciało naprzemiennie zimną i ciepłą wodą od stóp, przez uda, pośladki, brzuch, biust aż do ramion. Ten domowy, niepozorny zabieg poprawia krążenie krwi, zmniejsza widoczność cellulitu i doskonale pobudza!

Efekty zauważysz już po tygodniu!

2. Peeling dla każdej z nas

Złuszczanie martwego naskórka to podstawowa broń w walce o piękny wygląd! Peeling natychmiast poprawia stan skóry i przygotowuje ciało do dalszych etapów pielęgnacji.

Pamiętaj jednak, aby dostosować rodzaj i częstotliwość peelingu do typu skóry. Jeśli jest sucha, stosuj mieszankę kawy i ulubionego olejku raz na 10-14 dni. Jeśli natomiast twoja skóra jest tłusta lub mieszana, zabieg możesz wykonywać częściej, ale wciąż w odstępach kilkudniowych, aby nadmiernie nie podrażnić i/lub wysuszyć skóry.

Podczas wykonywania peelingu, szczególną uwagę poświęć obszarom, które najbardziej potrzebują ujędrnienia i wygładzenia (brzuch, pośladki, uda oraz łydki).

3. Akcja-regeneracja!

Po pierwsze, ujędrniające balsamy należy stosować regularnie. Dla najlepszych efektów - codziennie lub dwa razy dziennie. Po drugie, kosmetyki, które mają zregenerować skórę po zimie muszą mieć dobry skład. Szczególnie ważne są witamina C i koenzym Q10. Mają one wszechstronne działanie rewitalizujące - wygładzają, ujednolicają koloryt, blokują powstawanie wolnych rodników, a przede wszystkim uelastyczniają i ujędrniają skórę.

Te niezwykle cenne składniki posiada ujędrniający balsam do ciała. Jego udoskonalona formuła zauważalnie ujędrnia i poprawia sprężystość skóry już po 10 dniach od pierwszego zastosowania! Co ważne, niesamowicie szybko się wchłania, a jednocześnie intensywnie nawilża skórę na kolejne 48 godzin.

Pamiętajcie! Tego rodzaju kosmetyku nie wystarczy rozprowadzić na skórze. Trzeba go energicznie wmasowywać! Masaż ożywia mikrokrążenie, a substancje aktywne łatwiej i szybciej wnikają w głąb skóry.

4. Sauna na zdrowie

Sauna to stosowny od kilkuset lat sposób na oczyszczenie organizmu z toksyn. Pod wpływem ciepłego powietrza nasze pory rozszerzają się, a to ułatwia organizmowi pozbycie się szkodliwych substancji i martwych komórek. Już po kilku minutach ciało staje się zrelaksowane i dobrze dotlenione, a skóra ulega głębokiemu oczyszczeniu.

5. Kojąco-regenerujący masaż

Aby zadbać zarówno o ciało i umysł, wybierz się na masaż. Taki regenerująco-relaksujący zabieg poprawia napięcie mięśniowe, uelastycznia skórę i usprawnia krążenie. Dodatkowo, systematycznie wykonywany pozytywnie wpływa na wygląd sylwetki. Zdecydowanie polecamy! :)

6. Dieta upiększająca

Zmiana diety to kolejny krok w drodze do pięknego wyglądu. Dlatego zrezygnuj z produktów ciężkostrawnych, takich jak tłuste mięso, fast foody czy grzyby, odstaw także cukier, kawę i sól, którą z powodzeniem możesz zastąpić suszonymi ziołami.

Przejdź na dietę na lekką, składającą się z 5 posiłków bogatych w błonnik, produkty pełnoziarniste i zielone warzywa. Wprowadź do niej także smoothies i różnego rodzaju soki, które są proste w przygotowaniu, a doskonale oczyszczają i mogą stanowić świetny zamiennik słodkiego podwieczorku czy kanapek na drugie śniadanie :)

7. Gładka jak aksamit

Do zabiegów, o których warto pomyśleć zanim rozpocznie się sezon bikini należy depilacja. Aby osiągnąć jak najtrwalsze rezultaty, wykorzystaj nowoczesne rozwiązania. Wypróbuj depilację światłem, dzięki której efekt gładkiego ciała będzie utrzymywał się nawet przez 6 miesięcy! Zdecyduj się na jedno z urządzeń IPL albo udaj się do salonu kosmetycznego oferującego tego typu zabiegi. Nie pożałujesz!

8. Wiosenne odświeżenie

Masz ochotę założyć sukienkę, ale twoje ciało wciąż nie wygląda perfekcyjnie? Postaw na kosmetyki z witaminą C! Dzięki jej cudownym właściwością dodają blasku i wyrównują koloryt, czyniąc skórę piękną i gotową na nową porę roku!

Ulubiony balsam wrzuć do torebki i używaj wtedy, kiedy tylko zechcesz. Prawda, że proste? :)

9. Ćwiczenia antycellulitowe

Poza wysmukleniem sylwetki, regularne ćwiczenia niosą za sobą również nieocenione korzyści dla poprawy kondycji naszej skóry. Ćwiczenia pomagają w pozbyciu się cellulitu, a dzięki zapewnianiu odpowiedniego dotlenienia organizmu, wpływają także na jędrność i elastyczność skóry.

Regularna gimnastyka przyspiesza metabolizm i poprawia krążenie, dzięki czemu tkanki są odżywione, a skóra prezentuje się zdrowiej! Dlatego jeśli myślałaś o wykupieniu karnetu na siłownię - nie zwlekaj!

10. Wrzuć na luz!

Wysoki poziom stresu ma ogromny wpływ na ogólną kondycję całego organizmu. Nieprzespane noce i szybkie tempo życia mocno obijają się na wyglądzie, dlatego jeśli marzysz o pięknej, jędrnej i pełnej blasku skórze pozwól sobie na chwile błogiego relaksu.

Bo przecież nasze ciało pięknieje nie wtedy, kiedy ćwiczymy i katujemy się dietami, a wtedy, kiedy odpoczywamy... :)

