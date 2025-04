fot. Fotolia

Od czego zależy wygląd skóry po 70. roku życia?



– Palenie papierosów, opalanie bez stosowania filtrów przeciwsłonecznych, picie alkoholu, zarwane noce – na to, jak wygląda cera po siedemdziesiątce, pracujemy przez całe życie. Pielęgnacja od czasu do czasu to za mało, aby w wieku dojrzałym cieszyć się zadbaną, zdrową skórą.

Czym charakteryzuje się skóra po 70. roku życia?



– To zależy od szeregu czynników: czy dana osoba prowadziła zdrowy tryb życia, czy chorowała, przybierała i traciła na wadze oraz – przede wszystkim – czy każdego dnia w swoim kalendarzu rezerwowała czas na pielęgnację. Najczęściej skóra po 70. roku życia jest przesuszona, z widocznymi uszkodzeniami posłonecznymi, przebarwieniami, rogowaceniami, jest pozbawiona objętości. Zmarszczki w tym wieku są czymś normalnym, jednak w zależności od dotychczasowego trybu życia mogą być drobne lub bardzo widoczne.

Czego potrzebuje taka skóra?



– Przede wszystkim złuszczania, nawilżania i regeneracji. Odwodniona, sucha skóra sprawia, że zmarszczki są głębsze i trwalsze. Owal twarzy po 25. roku życia zaczyna się zmieniać. Dermatolodzy mówią tutaj o „odwróconym trójkącie” – młoda twarz jest najpełniejsza w okolicy policzków, natomiast z wiekem ten trójką ulega przesunięciu, skóra wiotczeje i traci objętość tkanki tłuszczowej, co powoduje że owal twarzy staje się nieregularny.

Jak zatem pielęgnować cerę w tym wieku – na co zwracać uwagę przy wyborze kosmetyków?



– Należy kontynuować codzienną pielęgnację, której podstawą powinno być nawilżanie plus ochrona przeciwsłoneczna. Warto sięgać po preparaty zawierające retinol, który przyspiesza regenerację komórek i redukuje zmarszczki, a dodatkowo zwiększa poziom nawilżenia skóry i pobudza jej naturalny system ochronny, który wraz z wiekiem ulega zaburzeniu.

Czego jeszcze szukać w kosmetykach, aby cieszyć się młodszą skórą? Na pewno przeciwutleniaczy, zwłaszcza tak skutecznych jak witamina C – stymuluje ona produkcję kolagenu, działa antyoksydacyjnie (opóźnia fotostarzenie skóry), przeciwzapalnie i immunostymulująco. Dodatkowo wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia koloryt skóry oraz rozjaśniania przebarwienia. Kolejnym składnikiem, który sprawia, że „zatrzymujemy” czas, są komórki macierzyste.

Masaże, maseczki, kremy. Jak pielęgnować skórę po 70. roku życia w domu?



– Należy natłuszczać i nawilżać skórę zarówno rano, jak i wieczorem. Jednak na początku należy postawić na złuszczanie, które przygotuje skórę do aplikacji składników aktywnych. Poza tym regularne wykonywanie nawet krótkiego masażu twarzy podczas codziennej aplikacji kremów pozwali na uzyskanie zadowalających efektów i sprawi, że składniki aktywne będą mogły skuteczniej wnikać w głąb skóry.

Jakie kremy będą najlepsze na noc w tym wieku?



– Im starsza skóra, tym bogatszy powinien być krem – tym bardziej na noc, gdy skóra odpoczywa, a także najszybciej się regeneruje. Zalecane jest zatem stosowanie kremów o jak najwyższym stężeniu składników aktywnych: witamin czy kwasu hialuronowego wiążącego wodę.

Jakie zabiegi poleca się paniom 70+ w gabinetach medycyny estetycznej?



– Polecam trzy typy zabiegów dla cery dojrzałej. To złuszczanie, nawilżanie oraz przywracanie objętości skóry. Jesień i zima to idealny czas na rozmaite peelingi profesjonalne, gdyż przy złuszczaniu zawsze należy stosować ochronę przeciwsłoneczną. Kolejnym zabiegiem silnie nawilżającym i regenerującym jest mezoterapia z komórkami macierzystymi. Jeśli chodzi o przywracanie objętości twarzy to odpowiednim zabiegiem jest sculptra.

Podsumowując, najlepsze zabiegi dla skóry w tym wieku to zabiegi pobudzające naturalne procesy regeneracyjne. Z bogatej gamy zabiegów profesjonalista po specjalistycznej diagnozie wybierze odpowiednie rozwiązanie.

fot. dr Edyta Engländer, dermatolog, lekarz medycyny estetycznej i ekspert Revitacell

Źródło: materiały przygotowane dla Zdrowie.wieszjak przez ekspertów Revitacell/mn