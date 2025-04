O tym, że skóra składa się z trzech warstw pewnie pamiętasz jeszcze ze szkoły. To największy narząd zmysłu. Naskórek, pełniący funkcję ochronną, skóra właściwa z kolagenem, który zapewnia jej jędrność i elastyczność oraz tkanka podskórna, która chroni narządy wewnętrzne przed urazami mechanicznym i stanowi magazyn energetyczny całego organizmu. Jednak nie wszystkie te funkcje spełnia skóra malutkiego dziecka. Wykształcenie ich zajmuje mniej więcej pierwsze dwa lata życia. Jednak dopiero około 4. urodzin staje się nieprzepuszczalna i osiąga strukturę właściwą dla skóry osoby dorosłej. W tym czasie powinnaś zadbać o prawidłową pielęgnację i ochronę dziecięcej skóry, łagodzić wszelkie podrażnienia i przeciwdziałać infekcjom. Pamiętaj, że bycie mamą to praca na pełny etat, ale zapewniamy, że tak przyjemnej pracy jeszcze nie miałaś.

Pierwsze cztery lata są najważniejsze



Powierzchnia, dojrzałość poszczególnych warstw, rozmieszczenie i wielkość gruczołów - różnice anatomiczne między skórą niemowlęcia a osoby dorosłej są widoczne gołym okiem. Ale to nie wszystko! Z punktu widzenia rodzica bardziej istotne dla prawidłowego rozwoju malucha są czynniki fizjologiczne, takie jak: mniej sprawna termoregulacja, niższa produkcja melaniny oraz przede wszystkim zwiększona podatność na zakażenia (np. bakteryjne czy grzybicze), zanieczyszczenia i inne szkodliwe czynniki zewnętrzne, co wynika ze zwiększonej przepuszczalności naskórka. Warto wiedzieć, że do drugiego roku życia nie są jeszcze dobrze wykształcone mechanizmy regulujące poziom nawilżenia skóry. Na odwodnienie skóra dziecka jest szczególnie narażona w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.

Można się w tym pogubić, ale wszystkie czynniki są niezwykle istotne. Jako mama masz w sobie bezwarunkowy dar, dzięki któremu jesteś wyczulona na nawet najmniejsze zmiany skórne pojawiające się u swojej pociechy. Nic w tym dziwnego – dla nas najważniejsze jest zdrowie dziecka.

To zagraża maluchowi



Zaczerwieniona i sucha skóra malucha może świadczyć o atopowym zapaleniu skóry. Jeśli towarzyszy temu świąd i pęcherzyki czy grudki, możesz mieć pewność, że to właśnie AZS. W tej sytuacji konieczna jest wizyta u lekarza dermatologa. Atopowe zapalenie skóry to wyjątkowo nieprzyjemna choroba, szczególnie jeśli dotyczy dzieci, które jeszcze nie do końca rozumieją słowa mamy: „nie drap się” lub „nie dotykaj”. Rodzice powinni okazać zrozumienie i cierpliwość, ale przede wszystkim dobrze poznać zasady prawidłowej pielęgnacji. Poza leczeniem ważna jest profilaktyka. Unikaj czynników, które mogą dodatkowo podrażniać delikatną skórę dziecka. Zalicza się do nich: środki chemiczne (nieodpowiednie kosmetyki, środki piorące), syntetyczne tkaniny, wysoką temperaturę i wilgoć, a także działanie słońca i mrozu. Na te wszystkie (nie tylko chemiczne) czynniki skóra może reagować nadwrażliwością oraz alergią.

Pielęgnacja delikatnej skóry



