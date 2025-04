Atopowe Zapalenie Skóry, czyli inaczej egzema, objawia się zaczerwienieniem, pieczeniem i swędzeniem skóry. Pierwsze symptomy tego schodzenia pojawiają się już u niemowląt, pomiędzy 3 a 6 rokiem życia. Niestety, choroby nie da się całkowicie wyleczyć, dlatego osoby, które cierpią na AZS, zmagają się z nim do końca życia.

Reklama

Skoro atopii nie da się wyleczyć, to co zrobić, by załagodzić jej objawy? Jak się okazuje, najważniejsza jest pielęgnacja skóry. Oto kilka zasad, o których powinnaś pamiętać, jeśli ty lub twoi najbliżsi zmagają się z egzemą.

Czego unikać przy Atopowym Zapaleniu Skóry?

Zacznijmy od tego, że AZS to nie tragedia, a osoby zmagające się z tym problemem, funkcjonują normalnie. Powinny jednak zwracać uwagę na kilka ważnych kwestii, dzięki którym będą czuły się lepiej.

Te elementy warto wyeliminować:

alergeny

nieodpowiednie produkty pielęgnacyjne - staraj się zawsze sięgać po sprawdzone kosmetyki, takie które posiadają rekomendację specjalistów

- staraj się zawsze sięgać po sprawdzone kosmetyki, takie które posiadają rekomendację specjalistów jedzenie - uważaj na to, co jesz i unikaj żywności o potencjale alergennym, np. białka mleka krowiego, ryb i skorupiaków, jajek, pszenicy, orzechów, kakao, miodu, cytrusów

- uważaj na to, co jesz i unikaj żywności o potencjale alergennym, np. białka mleka krowiego, ryb i skorupiaków, jajek, pszenicy, orzechów, kakao, miodu, cytrusów środowisko - na AZS cierpi więcej osób, mieszkających w dużych miastach, takich, gdzie występuje smog i inne zanieczyszczenia

- na AZS cierpi więcej osób, mieszkających w dużych miastach, takich, gdzie występuje smog i inne zanieczyszczenia pielęgnacja - ograniczaj ilość długich, gorących, przesuszających skórę kąpieli

- ograniczaj ilość długich, gorących, przesuszających skórę kąpieli ubrania - nie przegrzewaj ciała syntetycznymi, sztucznie barwionymi tkaninami

- nie przegrzewaj ciała syntetycznymi, sztucznie barwionymi tkaninami stres - nadmierne zdenerwowanie często wywołuje jeszcze większe zaczerwienie i swędzenie skóry

O czym warto pamiętać przy Atopowym Zapaleniu Skóry?

AZS to jak sama nazwa wskazuje, choroba skóry. Jeśli chcesz ograniczyć objawy tego schorzenia, a więc zaczerwienienie i swędzenie, to koniecznie pamiętaj o odpowiedniej higienie i pielęgnacji. Co to znaczy?

Unikaj zapachowych mydeł, szamponów, czy balsamów , ponieważ w większości są one alkaliczne i mogą wywołać nadmierne wysuszenia skóry

, ponieważ w większości są one alkaliczne i mogą wywołać nadmierne wysuszenia skóry Stosuj kosmetyki o odpowiednim ph , w przypadku skóry z AZS wynosi ono 5,5

, w przypadku skóry z AZS wynosi ono 5,5 Nawilżające kosmetyki stosuj w ciągu 5 minut od zakończenia kąpieli - wtedy woda która odparowuje, nie wysuszy skóry.

Jakie kosmetyki można stosować przy Atopowym Zapaleniu Skóry?

W drogeriach i aptekach znajdziemy mnóstwo preparatów na skórę atopową. Które są najlepsze? My wybieramy Ziaja Med kuracja dermatologiczna AZS. Kosmetyki z tej serii polecane są do pielęgnacji zmian występujących w przebiegu AZS takich jak: suchość skóry, duża skłonność do podrażnień i infekcji, reakcje rumieniowo-grudkowo, świąd, zachwiana równowaga bariery ochronnej naskórka.

Dermokosmetyki można stosować zarówno w przypadku skóry atopowej u niemowląt i dzieci, jak i osób dorosłych. Ziaja Med kuracja dermatologiczna AZS przebadana została w Pracowni Alergologii Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, więc jest całkowicie bezpieczna.

Cała seria Ziaja Med zawiera emolienty, które zmniejszają nadmierne swędzenie, pieczenie oraz zaczerwienienie. Co więcej, intensywnie nawilżają i równoważą florę bakteryjną. Kosmetyki mają też odpowiednie ph 5,5 które dostosowane jest do skóry z problemami.

Postaw na dobry szampon!

Jeśli zmagasz się z atopią, to już teraz zrezygnuj z tradycyjnych szamponów i wybierz szampon Ziaja med kuracja dermatologiczna AZS, który nie tylko oczyści, ale i nawilży wrażliwą skórę głowy i karku. Kosmetyk sprawdzi się również, jeśli masz problem z łupieżem lub nadmiernym przetłuszczaniem się włosów.

Czym jeszcze wyróżnia się szampon Ziaja med kuracja dermatologiczna AZS?

Łagodnie myje włosy i oczyszcza skórę głowy

Nawilża i zapobiega przesuszeniu naskórka

Równoważy florę bakteryjną

Zmniejsza łupież i redukuje świąd

Pielęgnuje włosy, nadaje im połysk i gładkość

Przy sobie miej zawsze emulsję do rąk

Do torebki spakuj emulsję do rąk łagodząco - natłuszczającą z serii Ziaja med. Kosmetyk pozostawia na skórze lekką warstwę ochronną, a przy tym wzmacnia i chroni barierę hydro-lipidową skóry. Krem doskonale nawilża, redukuje swędzenie, pieczenie, zaczerwienienia i przesuszenia.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Ziaja