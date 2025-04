Schorzenie, zwane też egzemą, ma podłoże genetyczne, a pierwsze jego objawy mogą się pojawić już u niemowląt od trzeciego miesiąca życia. Zdarza się jednak, że choroba ujawnia się dopiero u osób dorosłych. Niewielkie dawki alergenów zawartych w powietrzu, w rzeczach, z którymi chory ma kontakt lub w pożywieniu wywołują nadmierną produkcję przeciwciał klasy IgE. W różnych miejscach ciała pojawia się wówczas silna reakcja alergiczna. Wysypka początkowo ma nieregularny kształt i jest bardzo swędząca. Z czasem na twarzy, głowie, tułowiu i kończynach uwidaczniają się zmiany wysiękowe i strupy. Świąd wywołuje niekontrolowane drapanie, które może prowadzić do powstawania tzw. przeczosów, czyli drobnych linii i pęknięć naskórka. Przez drobne ranki alergeny łatwiej wnikają do organizmu, co wywołuje jeszcze ostrzejsze objawy atopii.

Gdy stan zapalny utrzymuje się długo, a miejsce jest często drapane, dochodzi w nim do pogrubienia skóry i rogowacenia naskórka, co daje efekt rybiej łuski. W skrajnych przypadkach, gdy dochodzi do zaostrzenia choroby a podrażnione miejscy nie jest odpowiednio pielęgnowane, stan zapalny się wzmaga i rozszerza się na cały organizm, może powodować gorączkę i powiększenie węzłów chłonnych.

By uniknąć zaostrzenia objawów, należy w miarę możliwości eliminować alergeny z otoczenia. Jednak nie zawsze jest to możliwe, bo silnym alergenem może być nawet zanieczyszczone powietrze, jakim oddychamy w miastach. Należy zatem szczególnie dbać o skórę atopową.

Skóra atopowa wymaga szczególnego traktowania

Najważniejsze w pielęgnacji i zapobieganiu nawrotom uciążliwych dolegliwości jest wyrobienie w sobie dobrych nawyków i trzymanie się ich każdego dnia.

Do mycia używaj tylko odpowiednich produktów nie zawierających mydła i substancji zapachowych i alkoholu. Doskonałym wyborem będzie Olejek oczyszczający XeraCalm A.D.

Myj skórę dłońmi, które są delikatniejsze od myjki czy gąbki.

Nie bierz zbyt długich kąpieli lub prysznica (max. 5 minut).

Nie pocieraj ciała ręcznikiem zbyt intensywnie.

Używaj do codziennej pielęgnacji produktów odżywczych. Wybierz XeraCalm A.D - balsam lub krem uzupełniający lipidy.

Wybierz odpowiedni dermokosmetyk do demakijażu.

Wybieraj odzież z naturalnych i miękkich materiałów, takich jak bawełna.

Używaj hipoalergicznych detergentów.

Wietrz codziennie mieszkanie lub/i stosuj urządzenia do oczyszczania powietrza.

Unikaj kurzu, codziennie odkurzaj mieszkanie.

Nie używaj silnych środków chemicznych do sprzątnia.

Gdy bardzo swędzi:

Spryskaj skórę mgiełką Wody termalnej Avene.

W przypadku podrażnień stosuj kompresy nasączone Wodą termalną Avene.

Stosuj produkty produkty do pielęgnacji skóry, które dają natychmiastowy efekt łagodzący, np. Koncentrat kojący SOS XeraCalm A.D.

Powstrzymaj chęć drapania, stosując techniki relaksacyjne lub zajmując czymś ręce.

Używaj tylko profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych dla skóry atopowej

XeraCalm A.D to gama emolientów opracowana specjalnie z myślą o skorze suchej, ze skłonnością do atopii i świądu. Linia ta została stworzona w oparciu o cząsteczkę I-modulia, pierwszy biotechnologiczny składnik aktywny pozyskiwany z wody termalnej AVÈNE, będący efektem 12 lat badań naukowców z laboratoriów Pierre Fabre. Marka od lat pracuje nad tym, by pomagać pacjentom z problemami skórnymi, a jej skuteczność potwierdzają opinie zadowolonych klientów.

Dermokosmetyki z serii XeraCalm A.D:

Niwelują swędzenie nawet o 97% już w pierwszym miesiącu stosowania.

Zmniejszają zaczerwienienia spowodowane nadreaktywnością skóry.

Regenerują i odżywiają, przywracając skórze wrodzoną odporność i odbudowując jej barierę hydrolipidową.

Koją i łagodzą podrażnienia przywracając uczucie komfortu.

