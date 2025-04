IOSSI to kolejna cudowna, polska marka kosmetyczna specjalizuje się w produkcji naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Właścicielka marki sięga o tradycji i uważnie obserwuje osiągnięcia współczesności, tak by stworzyć doskonałe kosmetyki czerpiące z jej tajemnic.

Reklama

Z jakich produktów wykonywane są kosmetyki IOSSI?

Produkty IOSSI składają się z naturalnych i organicznych olejów i maseł, ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych. Komponenty do kosmetyków pochodzą z polskich łąk i najdalszych zakątków świata. Z Afryki pochodzi organiczne masło shea, Bułgarii importowany jest najlepszy olejek lawendowy. Olej z dzikiej róży pochodzi z najlepszych upraw róż na świecie zlokalizowanych w Chile. Aromatyczne drzewo sandałowe i paczula płyną z dalekich Indii. A olej lniany i konopny powstaje w polskich tłoczniach ekologicznych. Starannie wyselekcjonowane składniki najwyższej jakości to coś, co charakteryzuje IOSSI.

Co jest ważne dla IOSSI?

Marka stara się odpowiadać na potrzeby swoich klientów - dlatego właścicielka nieustannie szuka skutecznych rozwiązań dla cer wrażliwych, alergicznych i problematycznych.

- dlatego właścicielka nieustannie szuka skutecznych rozwiązań dla cer wrażliwych, alergicznych i problematycznych. Ekologia - kosmetyki są naturalne, organiczne i ekologiczne. W ich produkcji wykorzystywane są rośliny uprawianych bez chemii i oprysków. Nie są testowane na zwierzętach.

- kosmetyki są naturalne, organiczne i ekologiczne. W ich produkcji wykorzystywane są rośliny uprawianych bez chemii i oprysków. Nie są testowane na zwierzętach. Bezpieczeństwo - kosmetyki IOSSI zawierają wyłącznie składniki akceptowane przez Ecocert i TruNature. Każdy z produktów przeszedł odpowiednie badania i jest zarejestrowany w unijnej bazie Cosmetic Products Notification Portal. Są wolne od szkodliwych dodatków, sztucznych zapachów i barwników.

Dlaczego tak pięknie pachną?

Niezwykły zapach kosmetyków to efekt stosowania naturalnych olejków eterycznych. Dodatkowo wykorzystywane są ich właściwości nawilżające, regenerujące, antybakteryjne, ujędrniające czy kojące.

Gdzie są produkowane kosmetyki IOSSI?

Wytwórnia Dobrych Kosmetyków IOSSI mieści się w Krakowie. Tam powstają receptury i projekty nowych kosmetyków, są macerowane zioła, wykonywane ekstrakty, mieszane oleje, wybierane najlepsze komponenty, z których tworzone są kosmetyki. Tam w końcu są pakowane w piękne szklane opakowania.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Kosmetyki, które korygują wygląd skóry

Te kosmetyki dają spektakularne efekty

Najładniejsze lakiery w odcieniach nude