Ceny zabiegów w gabinetach świadczących usługi takie jak manicure i pedicure są bardzo zróżnicowane. W dużych miastach wahają się zwykle w granicach 100–200 zł, choć bez większego problemu można znaleźć i tańsze usługi – nawet takie, za które możemy zapłacić 50–70 zł. Czy jednak przy okazyjnej cenie nie narażamy jednak swojego bezpieczeństwa? Warto wiedzieć, na jakie zakażenia potencjalnie naraża się klient gabinetu, który nienależycie dba o jałowość przyrządów oraz na co zwrócić uwagę, aby takiego zagrożenia uniknąć.

Manicure i pedicure – jedne z najpopularniejszych zabiegów

Manicure to jeden z tych zabiegów oferowanych przez salony piękności, których popularność nie słabnie – wręcz przeciwnie, wciąż przybywa klientek zainteresowanych pielęgnacją dłoni oraz ozdabianiem paznokci. Podobnie jak w przypadku ubrań czy fryzur, w każdym sezonie możemy zauważyć trendy w manicure. Stąd też rośnie liczba gabinetów świadczących usługi wykonywania manicure’u. A jest w czym wybierać – można zdecydować się na któryś z poniższych, najpopularniejszych rodzajów manicure’u:

Manicure hybrydowy – ta usługa cieszy się obecnie ogromną popularnością. Do zalet „hybryd” należy trwałość lakieru, który utrzymuje się na płytce nawet do trzech tygodni. Jak się go wykonuje? Po przycięciu i opiłowaniu paznokcia manikiurzystka odtłuszcza płytkę, po czym pokrywa ją specjalnym lakierem, który następnie jest utwardzany lampą UV. Zaletą lakieru hybrydowego, oprócz trwałości, jest głębia kolorów, które można uzyskać.

Popularności manicure’u niewiele ustępują zabiegi pedicure’u. Do najpopularniejszych należą:

Pedicure kosmetyczny – najczęściej wybierany pakiet zabiegów. Stopy są po nim wygładzone, pozbawione zgrubiałej skóry, paznokcie skrócone, zostaje im też nadany kształt. Zabieg rozpoczyna się kąpielą stóp, która zmiękcza naskórek – zwykle wykorzystuje się do tego wodę z solą kosmetyczną i olejkiem eterycznym. Następnie pedikiurzystka usuwa stary lakier, przycina paznokcie, opiłowuje je i oczyszcza. Usuwa również zgrubiały naskórek z pięt. Na koniec nakłada nowy lakier lub odżywkę. Często wykonuje się wcześniej także dodatkowe zabiegi, takie jak peeling czy masaż stóp.

– najczęściej wybierany pakiet zabiegów. Stopy są po nim wygładzone, pozbawione zgrubiałej skóry, paznokcie skrócone, zostaje im też nadany kształt. Zabieg rozpoczyna się kąpielą stóp, która zmiękcza naskórek – zwykle wykorzystuje się do tego wodę z solą kosmetyczną i olejkiem eterycznym. Następnie pedikiurzystka usuwa stary lakier, przycina paznokcie, opiłowuje je i oczyszcza. Usuwa również zgrubiały naskórek z pięt. Na koniec nakłada nowy lakier lub odżywkę. Często wykonuje się wcześniej także dodatkowe zabiegi, takie jak peeling czy masaż stóp. Pedicure leczniczy – ma na celu nie tylko wypielęgnowanie stóp i paznokci, ale także usunięcie różnorakich zmian skórnych czy wyleczenie skóry problematycznej. Zwykle ten rodzaj pedicure’u wykonywany jest przez podologa. Podczas zabiegu usuwane są m.in. odciski, nagniotki, modzele, eliminowany jest problem wrastających paznokci czy pękającej skóry na piętach.

– ma na celu nie tylko wypielęgnowanie stóp i paznokci, ale także usunięcie różnorakich zmian skórnych czy wyleczenie skóry problematycznej. Zwykle ten rodzaj pedicure’u wykonywany jest przez podologa. Podczas zabiegu usuwane są m.in. odciski, nagniotki, modzele, eliminowany jest problem wrastających paznokci czy pękającej skóry na piętach. Pedicure biologiczny – podobnie jak w przypadku dłoni, także i podczas zabiegu pedicure’u biologicznego nie są używane żadne metalowe narzędzia. Wykonywana jest relaksacyjno-zmiękczająca kąpiel stóp, a następnie kształt paznokciom pedikiurzystka nadaje przy pomocy papierowego pilnika. Zabieg kończą zwykle masaż oraz kąpiel parafinowa.

Należy pamiętać, że podczas takich zabiegów dochodzi do mechanicznego naruszania naskórka (np. podczas odsuwania czy wycinania skórek, pracy z pilnikiem czy frezarką). Ponieważ część przyrządów kosmetycznych jest wielorazowa, w gabinecie może dojść do zakażenia chorobą grzybiczą i nie tylko.

Infekcje i choroby paznokci

Manicure i pedicure to nieinwazyjne, nieskomplikowane zabiegi kosmetyczne… Czy aby na pewno? Czy zawsze jesteśmy całkowicie bezpieczni w salonie manicure/pedicure? Nawet tam można nabawić się infekcji i chorób, które należy leczyć dermatologicznie. Jeśli się rozwiną, leczenie może trwać nawet do roku. Najczęściej spotykane i bardzo uciążliwe dolegliwości to:

Grzybica paznokci – wywoływane przez grzyby choroby najchętniej rozwijają się w środowisku ciepłym i wilgotnym, stąd najczęściej borykamy się z grzybicą stóp. Ryzyko zakażenia grzybicą rośnie, gdy płytka paznokciowa jest uszkodzona, gdy paznokcie są zbyt krótkie czy, też gdy okolice paznokcia zostaną skaleczone podczas zabiegu.

Zanokcica – to schorzenie wałów i płytek paznokciowych wywołane przez gronkowca złocistego lub paciorkowce, które wnikają do organizmu przez uszkodzony naskórek. Zajęte chorobą części wału paznokciowego stają się obrzmiałe, zaczerwienione, pojawiają się tam ropne pęcherze, a wokół ogniska chorobowego łuszczy się skóra. Chore miejsca są bolesne. Leczenie łagodnej formy choroby polega na ciepłych kąpielach z wody i szarego mydła; forma ropna wymaga oczyszczenia rany przez lekarza i przyjmowania antybiotyków, a nawet leków przeciwgrzybiczych, gdyż przewlekła zanokcica sprzyja zakażeniom grzybiczym.

Brodawki okołopaznokciowe i podpaznokciowe – wywoływane są przez wirusa z grupy HPV (Human Papilloma Virus) i mogą być następstwem drobnych urazów paznokcia. Brodawki mają postać guzków o nierównej powierzchni. Są one w kolorze nieróżniącym się od koloru skóry bądź szarawym. Zmianom może towarzyszyć ból oraz odkształcanie się płytki paznokciowej. Leczenie brodawek zlokalizowanych w tych miejscach jest bardzo żmudne.

Urazy paznokci – schorzenia powstałe w wyniku urazu paznokci mogą być różnorodne. Należą do nich chociażby krwiaki podpaznokciowe (sine lub czerwone plamy pod płytką, przesuwające się w miarę wzrostu paznokcia), oddzielanie się płytki paznokciowej, leukonychia (drobne białe plamki na płytce, poprzeczne bruzdy powstałe w wyniku silnego odsuwania lub usuwania skórek).

Istnieje również ryzyko zakażenia się innymi, ogólnoustrojowymi chorobami w przypadku przerwania ciągłości naskórka (np. skaleczenia) i kontaktu skaleczonego miejsca z zakażonym narzędziem. Do takich wirusów wywołujących tego rodzaju choroby należą:

wirus HIV,

wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV)

wirus brodawczaka ludzkiego HPV.

Jak uniknąć zakażenia?

Wymienione wyżej schorzenia i choroby nie stanowią zagrożenia w salonie, który bezpieczeństwo klientów stawia na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o problemy będące konsekwencją urazów czy nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów, najlepszym wyjściem jest korzystanie z polecanego salonu, gdzie profesjonalizm personelu nie pozostawia wątpliwości. Zakażeń natomiast unikniemy, jeśli placówka stosuje się do zasad higieny.

Do najważniejszych elementów bezpieczeństwa w salonie należą:

Sterylizacja – proces, w którym niszczone są wszystkie formy drobnoustrojów, zarówno wegetatywne, jak i przetrwalnikowe. Sterylizacji muszą zostać poddane wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku, przy użyciu których może dojść do naruszenia ciągłości tkanki łącznej (np. cążki czy kopytka używane podczas manicure i pedicure). Sterylizacja powinna odbywać się w autoklawie. Jest to sterylizator w formie hermetycznie zamkniętej komory, wykorzystującej do wyjaławiania parę wodną pod ciśnieniem. Autoklaw musi być urządzeniem klasy B, dopuszczonym do użytkowania medycznego, co potwierdza certyfikat CE. Dyrektywa 93/42 określa ściślej wymogi co do urządzenia medycznego klasy IIb. Ponadto autoklaw musi spełniać wymogi normy EN 13060 dla sterylizacji w najwyższej klasie B.

Dezynfekcja – to proces niszczenia wegetatywnych form mikroorganizmów. Dezynfekować trzeba wszystkie narzędzia i akcesoria, które nie wymagają sterylizacji, powierzchnie i elementy często dotykane przez personel i klientów (np. klamki, stoliki, uchwyty, przyciski, włączniki, oparcia krzeseł), a ponadto narzędzia wymagające sterylizacji (w ramach dezynfekcji wstępnej).

Autoklaw Enbio – doskonałe rozwiązanie dla każdego salonu

Autoklawy Enbio to rozwiązanie idealne dla salonów kosmetycznych czy gabinetów manicure’u i pedicure’u. Autoklaw parowy stał się w praktyce niezbędnym elementem wyposażenia salonu kosmetycznego. Nawet niewielki gabinet może pozwolić sobie na taki autoklaw – Enbio posiada w ofercie m.in. urządzenia kompaktowe, jak Enbio S, który nie zabiera niepotrzebnie przestrzeni, a dzięki unikalnemu designowi jest wręcz elementem dekoracyjnym salonu. Jakie jeszcze są jego zalety?

Szybkość sterylizacji – Enbio S to najszybszy sterylizator na rynku, umożliwiający przeprowadzenie sterylizacji nawet w 7 minut w przypadku narzędzi nieopakowanych oraz w 15–30 minut dla narzędzi opakowanych;

– Enbio S to najszybszy sterylizator na rynku, umożliwiający przeprowadzenie sterylizacji nawet w 7 minut w przypadku narzędzi nieopakowanych oraz w 15–30 minut dla narzędzi opakowanych; Dane o procesach sterylizacji zapisywane są w pamięci USB, co ułatwia archiwizację raportów;

zapisywane są w pamięci USB, co ułatwia archiwizację raportów; Intuicyjna obsługa – bez konieczności logowania czy programowania. Wystarczy wybrać program i wcisnąć „start”;

– bez konieczności logowania czy programowania. Wystarczy wybrać program i wcisnąć „start”; Cicha praca – autoklaw Enbio S generuje dźwięk o natężeniu zaledwie 32 dB, co pozwala na komfortową pracę – nie przeszkadza personelowi ani klientom;

– autoklaw Enbio S generuje dźwięk o natężeniu zaledwie 32 dB, co pozwala na komfortową pracę – nie przeszkadza personelowi ani klientom; Gwarancja door-to-door przez dwa lata – to zapewnienie płynności pracy nawet w przypadku awarii.

Dodatkowym elementem, który wspiera klienta w wyborze bezpiecznego salonu jest program Enbio Safe – gabinet, który posiada autoklaw Enbio otrzymuje naklejkę informującą o tym, że narzędzia są sterylizowane. Ponadto placówka umieszczona zostaje na mapie bezpiecznych salonów dostępnej online.

O bezpieczeństwo należy dbać przy każdym zabiegu kosmetycznym – nawet tak „niepozornym” jak manicure. Zawsze wybieraj miejsce, które przestrzega norm dotyczących sterylizacji i dezynfekcji używanych narzędzi wielorazowych.

