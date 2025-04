Złośliwi twierdzą, że w kobiecej torebce znaleźć można wszystko – od błyszczyka do ust aż po śrubki. To oczywiście wielkie uogólnienie, jednak jest w tym ziarno prawdy. Kobiety lubią być przygotowane na każdą ewentualność. Dlatego chcemy mieć pod ręką wszystko to, co może się przydać. Kiedy jednak wybierasz się na imprezę, nie zabierzesz dużej torby, niezastąpionej w pracy. Wybierzesz raczej na coś mniejszego, typu kopertówka. Zobacz, co powinnaś zabrać ze sobą na imprezę, aby nie dać się zaskoczyć dziurą w rajstopach czy bólem brzucha.

Reklama

1. Puder do twarzy

Nawet jeśli przed imprezą spędziłaś kilka godzin przed lustrem i twój makijaż jest idealny, to po kilku godzinach na parkiecie, wszystko może się zmienić. Cera zacznie się nieestetycznie świecić i cały makijaż straci na jakości. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, zawsze miej ze sobą puder, który może wybawić cię z opresji. Kosmetyk jest niewielki, więc bez problemu zmieści się nawet w płaskiej kopertówce. Proponujemy puder marki L’Oreal Paris, ponieważ jest trwały, nie tworzy efektu maski i jest prosty w aplikacji.

2. Czerwona szminka

Podczas wieczornego wyjścia, chcesz wyglądać olśniewająco. Robisz nieco ciemniejszy niż na co dzień makijaż np. w stylu smoky eyes oraz konturujesz swoją twarz, by podkreślić rysy. Kropką nad i stają się zaś piękne, wyraziste i przyciągające uwagę czerwone usta. Wieczorne spotkanie ze znajomymi to nie tylko tańce oraz rozmowy. Na pewno przegryziesz jakąś niewielką przekąskę albo wypijesz ulubionego drinka lub sok. Jeśli chcesz, by twoje usta przez całą imprezę wyglądały tak samo zjawiskowo, nie zapomnij zabrać ze sobą szminki. Ten kosmetyk, podobnie jak puder, jest mały, dlatego nie zajmie wiele miejsca, za to na pewno się przyda. Wybierz matową szminkę marki MAC lub Bourjois. To prawdziwy hit sezonu!

3. Odświeżające perfumy



Idealny makijaż i świetny strój to nie wszystko. Pamiętaj też o odpowiedniej higienie oraz odświeżeniu. Żeby podczas imprezy czuć się komfortowo i kobieco zabierz ze sobą ulubioną wodę toaletową. Wystarczy kilka pryśnięć, by na nowo poczuć się świeżo. Najlepiej zabrać z sobą próbkę lub bardzo malutki falkon zapachu aby bez problemu zmieścił się w małej torebce. My uwielbiamy lekki i przyjemny zapach od Dolce&Gabbana The One.

4. Zapasowe rajstopy



Nic tak nie zepsuje imprezy jak … dziura w rajstopach. Nie dość, że wygląda mało elegancko, to i przeszkadza w tańcu. Nie pozwól by to zepsuło ci wieczór! Jeśli zdecydowałaś się na sukienkę albo spódnicę, koniecznie weź ze sobą dodatkową parę rajstop. Unikniesz dzięki temu zdenerwowania i stresu, gdy "pójdzie ci oczko" albo na największym palcu u stopy pojawi się dziura. Marka Gatta ma ogromny wybór wzorów, kolorów oraz stopnia grubości rajstop. Na pewno coś wybierzesz!

5. Lekki jogurt przed imprezą



Kilka godzin na parkiecie, głośna muzyka, przekąski, chipsy, słone paluszki czy gazowane napoje są w stanie spowodować poważny ból brzucha, który może zepsuć wieczór nawet największej duszy towarzystwa. Jeśli masz na sobie obcisłą sukienkę albo idealnie dopasowany top, nie możesz sobie pozwolić na dyskomfort spowodowany wzdęciami. Pamiętaj, by nie objadać się tuż przed wyjściem. Najlepiej będzie, jeśli przed imprezą wypijesz naturalny lub owocowy jogurt, który sprawi, że przez cała noc będziesz czuła się przyjemnie lekko.

Zobacz galerię rzeczy, które na pewno przydadzą ci się podczas imprezy i zainspiruj się naszymi propozycjami.

Reklama

Więcej na ten temat:

Stylizacje gwiazd na imprezę Hollywood

Disco make-up na imprezę

Wieczorowy must have: 30 najładniejszych kopertówek