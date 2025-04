Mężczyźni w kwestii kosmetyków zwykle są minimalistami. W przeciwieństwie do kobiet, nie mają kilkunastu kremów (do twarzy na dzień, na noc, do ciała, pod oczy, do rąk, do paznokci, stóp itd., itd.), nie mają tak wielu perfum, zazwyczaj nie posiadają odżywki do włosów, czy peelingu do ciała. Dlaczego? Wcale nie chodzi o oszczędność. Im po prostu do głowy nie przychodzi, że krem pod oczy działa inaczej niż ten do stóp. Poza tym - po co kremować stopy?!

Jest jednak jeden kosmetyk, bez którego żaden facet nie wyobraża sobie życia. I ten, który spędza dzień w biurze, i ten, który rano biega, i ten, który jest idealnym kochankiem. O jaki produkt chodzi?

Najlepiej trzy w jednym

Faceci nie lubią nadmiaru kosmetyków, półki w łazience, uginającej się pod ciężarem kremów, toników, maseczek, czy innych kosmetycznych wynalazków. Pod tym względem zdecydowanie są minimalistami, którzy hołdują zasadzie: „Im mniej, tym lepiej”. Nie oznacza to oczywiście, że mężczyźni o siebie nie dbają. Wręcz przeciwnie. Współczesny facet, to zadbany facet. To taki, za którym obejrzysz się na ulicy. Mężczyzna XXI wieku chodzi na siłownię, nosi eleganckie koszule i DBA o siebie!

Jak? Zamiast tony kosmetyków wystarcza mu jeden – żel pod prysznic. Najlepiej taki 3 w 1, za pomocą którego umyje włosy, ciało i twarz.

Jaki powinien być męski żel pod prysznic?

Pojemny – żel musi być duży, bo mężczyźni zwykle nie lubią zakupów i długich kolejek w drogeriach.

Uniwersalny – idealny żel pod prysznic musi spełniać kilka funkcji jednocześnie. Powinien myć, pielęgnować i pięknie pachnieć. Najlepiej, jeśli da się go stosować do mycia ciała, twarzy i włosów.

O odpowiednim zapachu. Jak pachnie prawdziwy mężczyzna? Na pewno nie landrynkami, wanilią i czekoladą. W naszym kręgu kulturowym symbolem męskości od wieków jest drzewo. Kiedy myślimy „męski zapach” nasze skojarzenia krążą często wokół zapachów żywicznych, drzewnych, a nawet dymnych. Męski żel pod prysznic powinien więc być intensywny, lekko uwodzicielski i... jednoznacznie męski.

Jaki żel wybrać dla swojego mężczyzny?

Zastanawiasz się nad niedrogim kosmetycznym prezentem dla swojego mężczyzny? Proponujemy żele Le Petit Marseillais. Są w trzech wersjach.

Coś dla niezależnego i silnego faceta - Drzewo Cade i Paproć to żel idealny dla mężczyzny łączącego ponadczasowe wartości z wyzwaniami. Żel wyróżnia się lekkim i świeżym zapachem.

- to żel idealny dla mężczyzny łączącego ponadczasowe wartości z wyzwaniami. Żel wyróżnia się lekkim i świeżym zapachem. Sportowiec na pewno pokocha Żel Le Petit Marseillais Mięta i Cytrusy , który idealnie sprawdzi się także po treningu, kiedy zmęczonym mięśniom i gorącej od wysiłku skórze przyda się odrobina orzeźwienia.

na pewno pokocha , który idealnie sprawdzi się także po treningu, kiedy zmęczonym mięśniom i gorącej od wysiłku skórze przyda się odrobina orzeźwienia. Uniwersalny i dla każdego wydaje się być Żel pod prysznic Minerały i Drzewo Cedrowe, który łączy w sobie bogactwo wody morskiej i majestat marokańskich lasów. Zapach idealnie odświeża i pobudza zmysły.

fot. Materiały prasowe

Żele pod prysznic Le Petit Marseillais

