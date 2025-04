Być może to stereotyp, ale wszyscy zwracamy uwagę przede wszystkim na wygląd drugiej osoby. Dlatego zabiegi pielęgnacyjne to podstawa by czuć się świeżo i promiennie. Inaczej mówiąc, by czuć się dobrze we własnej skórze;) O czym kobieta nie powinna nigdy zapominać? Oto garść naszych rad!

RANO – weź szybki prysznic

Jeśli nie masz czasu na długą kąpiel, a mimo to chcesz czuć się pięknie codziennie – postaw na szybki prysznic. Woda, zwłaszcza zimniejsza, pobudzi krążenie i zmotywuje cię do nowych wyzwań. Kiedy bierzesz prysznic potrzebujesz łagodnego a zarazem wielofunkcyjnego kosmetyku do pielęgnacji delikatnej skóry. Takim produktem jest mleczko pod prysznic ze składnikami balsamu Luksja Pro Restore z masłem shea. Nie zapomnij tez o nałożeniu codziennego niezbyt wyzywającego makijażu do pracy czy szkoły – po prostu podkreśl swoje atuty i zamaskuj niedoskonałości cery!

PO POŁUDNIU – zadbaj o dłonie i stopy

Mówi się, że nawilżone piękne dłonie to nasza wizytówka. Pamiętajmy tez, by odpowiednio zadbać o stopy, które w letnim okresie są widoczne w skąpych sandałkach i japonkach;-) Podstawą jest na pewno nakładanie kremu nawilżającego. Co tydzień należy również wymoczyć stopy w letniej wodzie z dodatkiem soku z cytryny i także posmarować specjalnymi produktami do ich pielęgnacji. Po miesiącu takich zabiegów nasze dłonie i stopy będą wyglądały pięknie!

WIECZOREM – przygotuj się do wyjścia

Wieczorny wypad do restauracji z ukochanym, kino z przyjaciółkami czy wielkie wyjście na bal? To nie problem, jeśli jesteś odpowiednio wcześniej przygotowana. Dzień przed wielkim wyjściem zadbaj o manicure dłoni i stóp – możesz go zrobić zarówno sama, jak i w salonie kosmetycznym. Jeśli masz krótką sukienkę konieczne będzie nakładanie przez kilka dni na skórę nóg balsamu brązującego. Wtedy Twoje nogi nie będą straszyły bladością! Teraz jeszcze tylko depilacja i makijaż – jesteś gotowa do wyjścia!

A co zrobić pod koniec dnia, kiedy wrócisz po wieczornym wypadzie? Przygotuj sobie aromatyczną kąpiel w wannie pełnej pachnącej piany. Pomogą Ci w tym płyny do kąpieli marki Luksja np. Blueberry Muffin o słodkim zapachu babeczki jagodowej. Zrelaksuj się pod koniec dnia tak jak kobieta aktywna potrafi najlepiej!