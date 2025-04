Zmarszczki są naturalnym efektem starzenia się skóry. Wraz z wiekiem naturalnie traci kolagen i elastynę, które są odpowiedzialne za utrzymanie jędrności i młodzieńczego wyglądu. W rezultacie zaczynają się tworzyć wgłębienia, szczególnie w okolicach oczu, ust i na czole. Ich wygląd możemy poprawić, stosując bogate w składniki odżywcze kremy, sera i maseczki lub robiąc zabiegi w gabinetach medycyny estetycznej. Niewiele, jednak osób wie, że cudownym lekarstwem na zmarszczki są też goździki. Te małe, brązowe ziarenka nie tylko podkreślają smak potraw, wzmacniają odporność, wspierają trawienie i pracę wątroby, ale są też sprzymierzeńcem urody. Zrobiony z nich tonik to eliksir młodości — przywraca skórze jędrność, poprawia koloryt, rozjaśnia przebarwienia i prasuje zmarszczki.

Goździki są źródłem wielu cennych witamin i minerałów. Znajdziemy w nich m.in. witaminy z grupy B, witaminy A, C, D, E, K, kwasy omega-3, mangan, fosfor, magnez, cynk, fosfor, sód, selen oraz sód. Mają działanie przeciwbólowe, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Godziki to naturalny antyoksydant. Ich moc szczególnie docenią posiadaczki skóry problematycznej oraz z widocznymi oznakami starzenia. Cera nabierze zdrowego kolorytu, stanie się jędrna, gładka i promienna.

Goździki na skórę — efekty stosowania:

hamują rozwój wolnych rodników,

wygładzają zmarszczki,

oczyszczają skórę z toksyn,

przywracają zdrowy koloryt,

skóra staje się gładka i miękka,

rozjaśniają przebarwienia,

przyspieszają gojenie się ran,

łagodzą stany zapalne skóry.

fot. Goździki na zmarszczki. Adobe Stock, furtseff

Najlepszym sposobem na walkę ze zmarszczkami jest przemywanie twarzy goździkowym tonikiem.

Jak zrobić napar z goździków na zmarszczki?

Jedną łyżeczkę goździków wsyp do szklanki i zalej wrzątkiem. Przykryj i odstaw do ostudzenia. Następnie odcedź napar i przelej do szklanej buteleczki. Trzymaj w chłodnym miejscu. Przecieraj nim twarz dwa razy dziennie.

WAŻNE: przed zastosowaniem, wykonaj próbę uczuleniową.

