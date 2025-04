Glinka różowa pochodzi z Francji i jest fuzją dwóch glinek — białej i czerwonej. Dzięki takiej mieszance jest delikatna dla skóry, a jednocześnie niezwykle skuteczna w walce z niedoskonałościami. Szczególnie docenią ją posiadaczki cery wrażliwej, naczynkowej i skłonnej do alergii. Można stosować samodzielnie lub jako dodatek do kosmetyków w zabiegach oczyszczających i detoksykujących.

Glinka różowa jest bogactwem cennych pierwiastków, głównie krzemu, potasu, żelaza, wapnia, magnezu i sodu. To właśnie one stoją za jej wspaniałym działaniem.

Glinka różowa — działanie na skórę

Regeneruje, oczyszcza i odkaża — glinka wycisza wszelkie stany zapalne oraz zapobiega powstawaniu nowych. Bardzo dobrze radzi sobie również w walce z zaskórnikami.

— glinka wycisza wszelkie stany zapalne oraz zapobiega powstawaniu nowych. Bardzo dobrze radzi sobie również w walce z zaskórnikami. Absorbuje nadmiar sebum – matuje skórę, jednak nie wysusza jej i nie podrażnia.

– matuje skórę, jednak nie wysusza jej i nie podrażnia. Wyrównuje koloryt skóry — pozostawia skórę promienną, gładką i odświeżoną. Wszelkie zaczerwienienia i przebarwienia już po jednym zastosowaniu są mniej widoczne.

— pozostawia skórę promienną, gładką i odświeżoną. Wszelkie zaczerwienienia i przebarwienia już po jednym zastosowaniu są mniej widoczne. Działa przeciwzmarszczkowo.

Glinka różowa ze względu na swoje łagodne działanie, bardzo dobrze sprawdzi się w pielęgnacji skóry wrażliwej, naczynkowej, skłonnej do alergii, a także u osób borykających się z trądzikiem różowatym. Nie uczula, nie powoduje podrażnień i w przeciwieństwie do innych glinek, nie wysusza skóry. Ze względu na jej działanie tonizujące i oczyszczające, docenią ją również posiadaczki cery tłustej.

Glinka różowa ma wiele zastosowań. Możesz wykorzystać czysty surowiec do maseczek na twarz, ciało i dodając do kąpieli lub wzbogacić nią swoje kosmetyki. Najlepiej wybieraj glinkę w formie sproszkowanej i w 100% naturalną, pozbawioną chemicznych dodatków. Jej wielką zaletą jest dostępność oraz niska cena. Kupisz ją w większości drogerii i zapłacisz ok. 7 zł. Przygotowując maseczki z glinki pamiętaj, żeby nie używać metalowych przedmiotów. Wykorzystaj drewniane mieszadełko i plastikową lub szklaną miseczkę.

Maseczka na twarz z glinki różowej

Jedną łyżkę stołową proszku zalej odrobinę wody (mineralnej lub chłodnej, przegotowanej) i dokładnie wymieszaj do powstania gęstej pasty. Nałóż na twarz, dekolt i szyję, i pozostaw na ok. 15 min. Po tym czasie dokładnie zmyj. Skóra po maseczce będzie przygotowana na przyjęcie olejku, odżywczego serum lub kremu nawilżającego. W trakcie trzymania glinki na twarzy, staraj się nie doprowadzić do zastygnięcia. Spryskuj twarz wodą termalną lub ulubionym hydrolatem. Maseczkę możesz wzmocnić dodając kilka kropli ulubionego olejku.

Maseczka na ciało z glinki różowej

Glinkę różową możesz również wykorzystać do body wrappingu. Pastę z różowej glinki nałóż na wybrane partie ciała i owiń szczelnie folią spożywczą. Zostaw na ok. 15-20 min. Dla wzmocnienia efektu, przykryj się ciepłym kocem. Skóra po takim zabiegu będzie gładka i miękka.

Kąpiel z glinką różową

Wsyp do wanny ok. pół szklanki sproszkowanej glinki i zanurz się w wodzie na ok. 20 min. Na koniec dokładnie opłucz ciało, wytrzyj delikatnie ręcznikiem i wmasuj ulubiony balsam lub olejek.

