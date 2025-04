Glinka bentonitowa to popiół wulkaniczny o szarym zabarwieniu wydobywany z głębi ziemi. Jej największe złoża znajdują się w Stanach Zjednoczonych, w okolicach Fortu Bentona, w stanie Wyoming, ale znajdziemy ją również we Francji w Montmorillon. Jest bogactwem cennych minerałów (zawiera ich prawie 70!) takich jak: krzem, magnez, tytan, żelazo, potas i wiele innych. Dzięki temu uważana jest za jedną z najbardziej skutecznych glinek. Najlepiej sprawdzi się w pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej.

Glinka bentonitowa wykazuje silne działanie antybakteryjne. Stosowana na twarz i ciało wspaniale wygładza, oczyszcza i nawilża skórę. Zmniejsza rozszerzone pory, likwiduje zaskórniki, koi podrażnienia i zaczerwienienia. Pomaga również w walce z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry. To jednak nie wszystko - stosowana regularnie, delikatnie spłyci zmarszczki. Ze względu na swoje działanie łagodzące, polecana jest do miejscowego stosowania po ukąszeniach i oparzeniach. Złagodzi ból i zmniejszy obrzęk.

Glinkę bentonitową można stosować na twarz w formie oczyszczającej maseczki lub przygotować kąpiel z jej dodatkiem, która doskonale usunie zanieczyszczenia i toksyny z najgłębszych warstw skóry.

Oczyszczająca maseczka z glinką bentonitową

W proporcjach 1:1 (jedna stołowa łyżka wody i łyżka glinki) wymieszaj oba składniki do uzyskania gęstej pasty. Następnie nałóż na twarz, szyję i dekolt, i pozostaw na ok. 20 min. Po tym czasie dokładnie zmyj letnią wodą. W trakcie trzymania maseczki na twarzy nie dopuść do jej wyschnięcia i co jakiś czas spryskuj twarz hydrolatem lub wodą termalną. Możesz również wzmocnić jej działanie dodając np. olejek z drzewa herbacianego, olejek jojoba, olejek arganowy, odrobinę miodu, jogurtu lub soku z cytryny. Dla uzyskania najlepszych efektów stosuj 1-2 razy w tygodniu.

Kąpiel z glinką bentonitową

Wsyp do wanny pół szklanki glinki i zanurz się w wodzie na ok. 20 min. W zależności od potrzeb, możesz robić taką kąpiel codziennie. Po wszystkim, wmasuj w skórę balsam odżywczy.

