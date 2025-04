Skóra pięt ma skłonność do szybkiego rogowacenia. Jest sucha z natury, dlatego jej wierzchnia warstwa często twardnieje, staje się szorstka, łuszczy się, a czasem nawet pęka. Możesz temu zapobiegać, zmiękczając ją i usuwając wyschnięty naskórek.

1. Przygotuj kąpiel (1–2 razy w tygodniu)

Do miski z ciepłą wodą wrzuć garść gruboziarnistej soli i 2 łyżki suszu lawendy lub rumianku – zmiękczają skórę, nawilżają, działają antybakteryjnie i wygładzająco. Zamiast tego możesz też wlać napar ziołowy (z szałwii, lawendy, kory dębu): 4 łyżki ziela zalej wrzątkiem, przykryj, odstaw na 15 minut. Przecedź i dodaj do wody w misce. Mocz nogi ok. 10 minut.

2. Usuń suchy naskórek



Użyj do tego specjalnej tarki, pilnika (np. na baterie, z obracającą się rolką) albo naturalnego pumeksu. Zrób to delikatnie, równomiernie ścierając suchą warstwę. Nie przesadź! Skóra starta zbyt głęboko stanie się cienka i wrażliwa na ucisk, co utrudni ci chodzenie, a przecież na stopach przez większość dnia spoczywa cały ciężar ciała!

3. Zmiękczaj skórę stóp



Systematycznie używaj kremu złuszczającego z pumeksem lub innymi drobinkami ściernymi. Tego typu kosmetyki działają delikatnie, więc możesz je stosować codziennie, np. wieczorem przed kąpielą.

4. Nawilżaj i odżywiaj każdego dnia (rano i wieczorem)



Sięgnij po krem do stóp ze zmiękczającym skórę i głęboko nawilżającym mocznikiem, wygładzającą lanoliną, olejkami lub kwasami AHA – unikniesz twardnienia skóry i nawarstwiania się naskórka.

5. Noś wygodne buty z naturalnych materiałów



Zadbaj, by obuwie nie ocierało pięt. Gdy nosisz klapki czy sandałki, pamiętaj, że podeszwa nie może być za krótka – uciskając brzeg pięty powoduje rogowacenie jej skóry, ale także powstawanie trudno gojących się pęknięć.

