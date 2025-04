French manicure z kolorowymi końcówkami wygląda naprawdę ciekawie i pokazuje, że wszystkim, że jesteś pełną fantazji osobą, która zna się na obowiązujących trendach. Nie bój się zatem eksperymentów z różnymi kolorami. W wakacje najlepiej sprawdzą się wyraziste barwy.

Reklama

Jak krok po kroku zrobić manicure z kolorowymi końcówkami?

Przygotuj paseczki do frencha, bezbarwny lakier i lakier w wybranym kolorze. Na odtłuszczony paznokieć naklej paseczki do manicure i pomaluj końcówkę wyrazistym lakierem. Poczekaj, aż wyschnie i utrwal całość bezbarwnym lakierem do paznokci.