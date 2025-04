Bycie jak mama jest cool!

Co ciekawe, globalne badanie marki pokazuje, że chociaż niektórzy z nas wzdrygają się na samą myśl o byciu „takimi jak ich matka”, aż 81% ankietowanych jest przepełnionych dumą, gdy skonfrontują się z tymi słowami. Kampani "Taka jak mama" towarzyszyło również powstanie wideo. FOREO zaprosiło do niego 3 wyjątkowe córki, niosące za sobą osobistą historię. Zapytaliśmy ich, co oznacza dla nich bycie „takimi jak ich mamy”. Wzruszające i rozbrajająco szczere odpowiedzi prowadziły do jednej konkluzji - bycie jak mama może być najlepszym komplementem, którym ktoś kiedykolwiek nas obdarował.

Mama - superbohaterka

Z chwilą, gdy przychodzimy na świat, nasze matki zostają rzucone na głęboką wodę. W jednej chwili zaczynają być odpowiedzialne za życie drugiego człowieka, jego wychowanie i rozwój. A macierzyństwo jest przecież tylko częścią ich tożsamości. Nasze matki przeszły przez te same wyzwania związane z dorastaniem, co my. Ufamy im i wierzymy, że chcą dla nas jak najlepiej, dlatego często zwracamy się do nich o radę. FOREO odkryło jednak, że aż 75% ankietowanych uważa, że są pewne tematy, których ich mama by nie zrozumiała. Ponadto 28% chciałoby porozmawiać z mamami o miłości, a następnie o seksie i pielęgnacji skóry (po 18%), ale coś ich powstrzymuje. FOREO chce odczarować wizerunek mamy - wychowawczyni, celebrując podobieństwa, które sprawiają, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy „tacy jak mama”. I możemy zwrócić się do nich z każdym tematem!

Międzypokoleniowa pielęgnacja

Mama to też pierwszy wzorzec piękna. Dzieci często uważają, że ich mama jest “najładniejsza na świecie”. Nic dziwnego, że dorastając zwracamy się do naszych mam po porady dotyczące pielęgnacji. Wkraczając w dorosłość możemy się im odwdzięczyć odkrywając przed nimi świat Beauty-Tech, który zmienił sposób, w jaki myślimy o pięknie. Zrewolucjonizował też efekty domowych zabiegów, które wcześniej uważano za możliwe do osiągnięcia tylko poprzez inwazyjne i bolesne zabiegi. Chociaż wszyscy możemy się zgodzić, że istnieją międzypokoleniowe sekrety piękna, niektóre z nich można jeszcze ulepszyć, osiągając wymarzone efekty.

Prezent idealny na Dzień Mamy

Biorąc pod uwagę, że aż 81% ludzi czuje dumę, gdy mówi się im, że są tacy jak ich mama, szukamy kreatywnych sposobów uhonorowania i podziękowania naszym matkom za całą miłość i wsparcie, jakie nam dawały przez lata. Co więc podarować mamie z okazji jej święta? 44% ankietowanych stwierdziło, że obdarowałoby mamę luksusowym spa, a 37% wolałoby sprezentować urządzenie do pielęgnacji skóry w domu. Dlatego FOREO przygotowało ściągawkę z najgorętszymi, niezbędnymi prezentami na Dzień Matki.

BEAR: Nieinwazyjne ujędrnianie

BEAR to zatwierdzone przez FDA urządzenie ujędrniające do twarzy, zapewniające efekt nieinwazyjnego liftingu. Dzięki niemu w 2 minuty Twoja mama napnie, ujędrni i wykonturuje ponad 65 mięśni swojej twarzy i szyi, aby uzyskać piękny zarys. BEAR™ z pomocą pulsacji sonicznych i mikroprądów stymuluje produkcję elastyny i kolagenu, przyśpiesza odnowę komórek i redukuje zmarszczki, podczas gdy opatentowany przez FOREO Anti-Shock System™ zapewnia najwyższy komfort użytkowania. Gwarantujemy, że każda mama będzie zachwycona, bo pierwsze efekty widoczne są od razu, a pełne już po kilku tygodniach regularnego użytkowania.

UFO 2: Pełny zabieg na twarz

UFO 2 to luksusowe urządzenie do pełnego, 2-minutowego zabiegu na twarz maseczkami, zwiększający poziom nawilżenia skóry o 126% i redukujący zmarszczki w ciągu 7 dni. Podaruj mamie prezent, dzięki któremu będzie mogła cieszyć się przyjemnym chłodzeniem i pełnym spektrum światła LED, aby zaspokoić wszystkie potrzeby swojej skóry. Z kolei tryb termoterapii, w które wyposażone jest UFO 2 i masaż soniczny łączą się w technologię Hyper-Infusion, aby dostarczyć aktywne składniki maseczki w najgłębsze warstwy skóry. Efekt? Promienna, pięknie rozświetlona cera od razu po użyciu.

