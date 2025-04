Flash make up to nic innego jak bardzo naturalny makijaż w neutralnych kolorach. Główną rolę odgrywa perfekcyjna cera, podkreślenie kości policzkowych i mocne wytuszowanie rzęs. Dlatego też należy użyć podkładu jak najlepiej dobranego do karnacji. Jest to makijaż prosty do wykonania i bardzo szybki. Do wykonania flash make up potrzebujesz 6 produktów. Podkładu, pudru sypkiego transparentnego, korektora pod oczy, różu do policzków, tuszu do rzęs i pomadki. Zobacz nasz filmik.

