Evrēe to polska marka, która powstała w 2013 roku. Jej właścicielem jest firma Basel Olten Pharm S.A. W portfolio marki znajdziemy kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy oparte na naturalnych składnikach.

Reklama

Co znajdziesz w kosmetykach Evrēe

W formułach kosmetyków nie znajdziemy olejów mineralnych i parafiny. Sztucznym barwnikom i parabenom Evrēe również mówi NIE!

Sztucznym barwnikom i parabenom Evrēe również mówi NIE! Zamiast tego, preparaty oparte są na formułach pełnych naturalnych emolientów, witamin, minerałów, olejków roślinnych i eterycznych, a także dobroczynnych wosków.

W portfolio marki, znajdziemy wiele ciekawych formuł np. linię Black Rose z kompleksem anti-pollution i ekstraktem z czarnej róży, kremy do rąk Cannabis oparte na olejku z konopi.

Zasady, którymi kieruje się Evrēe

Warto dodać, że marka tworzy kosmetyki w poszanowaniu dla praw zwierząt. Zarówno kosmetyki, jak i ich poszczególne komponenty nie są testowane na zwierzętach . Co więcej, wiele kosmetyków Evrēe może pochwalić się znakiem jakości Viva! przyznawanym przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt. Zaświadcza on o tym, że kosmetyki są odpowiednie dla wegan oraz wegetarian i nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.

. Co więcej, wiele kosmetyków Evrēe może pochwalić się znakiem jakości Viva! przyznawanym przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt. Zaświadcza on o tym, że kosmetyki są odpowiednie dla wegan oraz wegetarian i nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Evrēe chętnie angażuje się w akcje wspierające zwierzęta. Aktualnie, poprzez wirtualną adopcję oraz zakup karm wspiera podopiecznych Stowarzyszenia Adopcje Buldożków.

Marka kieruje swą ofertę głownie do młodych ludzi. Organizuje niestandardowe akcje i projekty, np. najnowszy dedykowany młodym talentom, EVREEGENERATION. Zaangażowano do niego polskich influencerów: Red Lipstick Monster, Karolinę Gilon oraz Ciocię i Wujaszka Liestyle. Wszystko po to, by zachęcić młodych ludzi do działania i rozwijania własnych pasji. Nagrodą był wyjazd do USA.

Kosmetyki Evrēe docenili również m.in: Jessica Mercedes, Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Maja Bohosiewicz, Weronika Książkiewicz, Natalia Siwiec oraz Osi Ugonoh.

Polecamy również:

Reklama

5 kosmetyków, którymi nie powinnaś się z nikim dzielić

7 naturalnych kosmetyków polskiej marki, która stawia na naturalne składniki