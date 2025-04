Specjalni goście zza oceanu i panele pełne wiedzy – iS Clinical Team

Reklama

Specjalnymi gośćmi był zespół marki iS Clinical: Bryan Johns (współzałożyciel, CEO), Alec Call (współzałożyciel, COO), Richard Worthy (menadżer rozwoju biznesowego w Europie) i Mark Perez-Nelson (dyrektor międzynarodowego rozwoju biznesowego). Zaproszeni zostali także lekarze, kosmetolodzy, zespoły klinik medycyny estetycznej, specjaliści z branży beauty i influencerzy. Liczne grono osób zainteresowanych tematem sprzyjało interesującym rozmowom i wymianie doświadczeń. Atmosfera była naprawdę niesamowita!

Pierwszy dzień eventu rozpoczął się od oficjalnego powitania wszystkich zgromadzonych przez prowadzącego – Oliviera Janiaka. Znany dziennikarz i prezenter trzymał pieczę nad pomyślnym przebiegiem całego wydarzenia i prowadził gości przez kolejne punkty spotkania. W kolejnych godzinach prowadzone były panele, w trakcie których zostały omówione następujące tematy:

Przedstawienie historii i misji marki iS Clinical (Bryan Johns, Alec Call, Mark Perez-Nelson jako moderator dyskusji); Zalety i atuty marki iS Clinical na rynku beauty (Bryan Johns, Richard Worthy, dr Alisa Onopko); Składniki i technologie wykorzystywane w produktach iS Clinical (Bryan Johns, Richard Worthy, dr Alisa Onopko); Medycyna regeneracyjna (dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska); W jaki sposób używam produktów iS Clinical w mojej praktyce (dr Magdalena Potembska-Eberhardt); Badania naukowe w służbie nowych produktów marki iS Clinical (Bryan Johns, Richard Worthy, dr Alisa Onopko); Q&A (Bryan Johns, Alec Call, Richard Worthy, dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, dr Alisa Onopko, dr Magdalena Potembska-Eberhardt).

Tematy żywo zainteresowały zgromadzonych gości oraz były podstawą ciekawych i merytorycznych dyskusji. W wyrazie uznania za owocną współpracę zespół marki iS Clinical (Alex Lansky, CEO BMED Group oraz Anna Borg, Head of Sales/Marketing/Training BMED Group), wręczył nagrody swoim polskim partnerom biznesowym, przyznając tytuły eksperta sprzedaży, eksperta zabiegów oraz eksperta treści. Wyróżnieniom towarzyszyły uściski dłoni, kwiaty i gromkie brawa!

Jeszcze bliżej marki iS Clinical – PR event iS Clinical

Po części panelowej przyszedł czas na PR event. Była to doskonała okazja na prywatne rozmowy, indywidualne wywiady i pamiątkowe zdjęcia. Każdy z gości otrzymał torby upominkowe, w których kryły się zestawy profesjonalnych kosmetyków marki iS Clinical! Zaproszone osoby mogły również skorzystać ze specjalnych rabatów dla stałych i nowych klientów marki iS Clinical. Przy pomocy organizatorów eventu goście mogli testować i na własnej skórze sprawdzać działanie kosmetyków iS Clinical. Był to świetny sposób na zapoznanie się z marką i odkrycie jej zalet!

Czas gości umilała muzyka zapewniana przez DJ oraz hipnotyzujący występ artystki grającej na wiolonczeli elektrycznej. Zaproszone osoby mogły również spróbować pysznych dań, przekąsek i napojów zapewnionych przez catering. Na evencie były obecne także media, których przedstawiciele prowadzili wywiady z założycielami marki iS Clinical. Ten dzień dostarczył zaproszonym gościom wielu wrażeń i niezapomnianych przeżyć!

Reklama

Aby poznać markę iS Clinical lepiej, odwiedź ich stronę internetową i poznaj ich sekret zdrowej, pięknej i młodej skóry: https://isclinical-bmed.pl/.