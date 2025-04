Unikasz sztucznych składników w kosmetykach? Sięgnij po preparaty marki EOS. To bardzo młoda, bo dopiero 10-letnia nowojorska marka. Jej balsamy do ust i ciała oraz kremy do rąk są w 100 proc. naturalne, a w 95 proc. organiczne. Mogą być stosowane przez osoby z wrażliwą skórą - nie ma w nich parabenów, ftalanów, olejów mineralnych, substancji pochodzących z przetworzenia ropy naftowej. Jedynym składnikiem odzwierzęcym jest wosk pszczeli w balsamie do ust.

Marka EOS stawia na naturalność!

Sekretem popularności produktów EOS jest naturalny skład. Balsamy do ust mają smakowite aromaty i smaki: mleczka kokosowego, wanilii, mięty, truskawek i jeżyn. Owocowy zapach poprawia nastrój, ale najważniejsza jest skuteczność kosmetyków, która bierze się z zastosowania w nich składników bazowych i pielęgnujących dodatków:

oleje: shea, kokosowy, awokado, słonecznikowy – wygładzają, nawilżają i poprawiają elastyczność naskórka;

– wygładzają, nawilżają i poprawiają elastyczność naskórka; wit. E – przyspiesza regenerację i chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników

– przyspiesza regenerację i chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników aloes – poprawia nawilżenie skóry

– poprawia nawilżenie skóry wyciąg z owsa wzmacnia barierę lipidową i uszczelnia naskórek.

Poznaj lepiej kosmetyki EOS

Wszystkie zachwycają pomysłowymi opakowaniami. Najbardziej znany jest balsam do ust w kształcie jajeczka. Kolorowe owalne pojemniczki cieszą oko. Ich zawartość pielęgnuje usta, dopieszcza aromatem ulubionych owoców i do tego jest ... jadalna! Dzięki naturalnemu składowi i recepturze pozbawionej potencjalnych alergenów (również glutenu) oblizanie ust pociągniętych balsamem EOS jest całkowicie bezpieczne.

Nowością jest linia EOS Organic - jajeczka w 100 proc. organiczne – z wyciągami z owoców, masłem shea, olejem z kokosa i nasion słonecznika.

Do imprezowych balsamów z serii Shimmer dodano delikatnie połyskujące drobinki. Pyłek jest prawie niewidoczny, ale po nałożeniu na wargi subtelnie odbija światło i optycznie powiększa usta.

Kremy do rąk i lotiony do ciała zmiękczają i nawilżają skórę. Przyspieszają regenerację i poprawiają elastyczność naskórka.

Jeśli szukasz dobrych, organicznych kosmetyków w przyzwoitych cenach - wypróbuj EOS!

