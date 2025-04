Bardzo często brakuje nam energii i nie mamy siły wstać rano z łóżka. Też to znacie? W takich sytuacjach doceniamy siłę kosmetyków. Nawet w najbardziej ponury poranek energii dodaje nam energetyzujący żel pod prysznic, krem do twarzy czy mgiełka do ciała. Zobaczcie, jakie kosmetyki sprawią, że będziecie miały więcej energii.

Reklama

Najlepsze kosmetyki energetyzujące

W ofercie największych marek kosmetycznych znajdziecie energetyzujące produkty do twarzy i ciała. Jednym z najpopularniejszych produktów tego typu jest krem do twarzy Daily Energizer 20+ od Clarins. Bardzo dobrze nawilża, zmniejsza niedoskonałości młodej skóry. Dzięki zawartości witaminy C skóra odzyskuje naturalny blask i świeżości.

Produktem godnym uwagi jest również rozjaśniająco-energetyzujący krem pod oczy marki Clochee. Kosmetyk redukuje oznaki zmęczenia, cienie pod oczami i obrzęki. Wszystko dzięki zawartości kofeiny, która pobudza mikrokrążenie oraz obkurcza naczynia krwionośne. Dodatkowo wzmacnia nawilżenie, jędrność i gładkość, a co za tym idzie opóźnienie powstawania zmarszczek.

Warto również pamiętać o kosmetykach, które mają świeże zapachy. W ich przypadku efekty będą natychmiastowe. Jeżeli rano potrzebny jest wam energetyczny kop, to wybierzcie żel pod prysznic pomarańcza i grejpfrut Le Petit Marseillais. Następnie użyjcie balsamu do ciała Cytrusowa świeżość AA, a na koniec spryskajcie się cudowną grejpfrutową mgiełką The Body Shop. To działa. Sprawdziłyśmy na sobie. Jeżeli szukacie więcej energetyzujących kosmetyków, to zajrzyjcie do naszej galerii!

Więcej kosmetycznych hitów:

Kosmetyki polskich marek, które was zachwycą

Dermokosmetyki, które warto znać

Jak powinna dbać o skórę 40-latka?



Reklama