Ambasadorka akcji, znana prezenterka telewizji TVN Dorota Wellman w specjalnym wywiadzie opowiada, czym jest dla niej piękno i dlaczego zdecydowała się na udział w kampanii.

Reklama



- Czym jest dla Pani prawdziwe piękno?

Dorota Wellman: "Choć byśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie” powiedział kiedyś Ralf Waldo Emerson. Prawdziwe piękno to naturalność i piękno, które bije ze środka człowieka. Taki naturalny blask. Nie da się go wydobyć makijażem ani operacją plastyczną. Składa się na nie dobroć, piękny uśmiech, wrażliwość, wnikliwe spojrzenie, osobowość.

- Jaka jest geneza Pani manifestu?

Dorota Wellman: Manifest powstał spontanicznie. To taka kobieca deklaracja wiary. Może przeczytany kilka razy umocni kobiety w wierze w siebie.

- Kiedy Pani zdaniem kobieta czuje się piękna?

Dorota Wellman: Po pierwsze, kiedy jest kochana. A po drugie, kiedy kocha siebie. Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, ani sposobie, w jaki układa włosy, czy idzie ulicą. Kobieta czuje się piękna, kiedy z pewnością patrzy przed siebie. Nikt jej tego nie powiedział, ona sama tak czuje. Silna, pewna siebie, mądra.

- Dlaczego zdecydowała się Pani na udział w kampanii?

Dorota Wellman: Chciałabym, by Polki na komplementy nie odpowiadały: „E tam, mam brzydki nos i krzywe nogi i jeszcze za dużo kilogramów…”. Zadziwiające, że zawsze mówimy o sobie źle i zawsze wymieniamy coś do poprawy. Wolałabym usłyszeć np. „Mam piękne oczy i świetne nogi. Lubię i akceptuje siebie. A za komplement bardzo dziękuję”.

- Z czym kojarzy się Pani marka Dove?

Dorota Wellman: Z normalnymi kobietami w reklamach, dbaniem o siebie, przyjemnością.

Reklama

- Jaka jest najlepsza droga do bycia pięknym? Jaki jest Pani sposób na piękno?

Dorota Wellman: Pielęgnujmy swoje wnętrze, nie zapominając o zewnętrzu. Bo kobieta mądra, ciekawa świata, odważna jest bardzo interesująca. Uczmy się wiary w siebie. Nie słuchajmy mediów, które mówią nam, jak ma wyglądać piękna kobieta. Nie ma jednego słusznego ideału. Tyle piękna ile kobiet na świecie. Mój sposób? Ja siebie lubię. Codziennie mówię sobie coś dobrego! To działa!

Dołącz do akcji NaroDove Piękno! Wejdź na stronę akcji i wyraź swoją aprobatę dla kampanii klikając przycisk „popieram”. Każdy głos poparcia jest liczony i przyczynia się do zwiększenia ogólnej liczby osób, które w całej Polsce dołączą do akcji!

Kosmetyki marki Dove są produkowane i dystrybuowane przez międzynarodową firmę Unilever. Dove to kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów stosowane przez kobiety na całym świecie. Dove jest marką zbudowana na prostej i ponadczasowej zasadzie: tworzenia kosmetyków, które doskonale pielęgnują, podwyższają standardy jakości każdej kategorii, w której się pojawiają, oraz zawierają innowacyjne, opatentowane technologie, które dogłębnie pielęgnują ciało oraz włosy. Misją marki Dove jest sprawiać, aby kobiety czuły się piękne każdego dnia. Marka Dove pokazuje w reklamach prawdziwe kobiety, nie modelki.