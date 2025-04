Już po raz kolejny marka Dove zwróciła się do Polek, aby wypowiedziały się na temat piękna. Celem badania było poznanie stosunku Polek do szeroko rozumianego „kobiecego piękna”, definiowanego nie tylko poprzez zbiór cech odnoszących się do wyglądu zewnętrznego, ale również rozumianego jako piękno wewnętrzne.

Skąd bierze się piękno?

Zdaniem respondentek, o pięknie kobiety decyduje kilka czynników, z których zaledwie 22% stanowi uroda wrodzona. Na pierwszym miejscu znalazła się osobowość (28%), następnie sposób bycia (26%) oraz dbanie o siebie (24%). Z tego wniosek, że dla Polek kobiece piękno to znacznie więcej niż ogólnie pojmowana uroda i zewnętrzne atrybuty. Piękna Polka musi być przede wszystkim zadbana (70%), pogodna, radosna (63%) oraz kobieca (60%). Ważnym czynnikiem jest też inteligencja, którą wymienia 57% respondentek.

Za 3 najważniejsze cechy pięknej kobiety zostały uznane: inteligencja (25%), bycie zadbaną (24%) i naturalność (21%).

Atrakcyjność fizyczną jako źródło piękna wymienia 47% kobiet, ale tylko dla 12% jest to jedna z trzech najważniejszych cech pięknej kobiety. Chociaż wydaje się, że panuje kult szczupłego ciała i młodości, tylko 15% kobiet uznaje szczupłą sylwetkę za konieczny atrybut pięknej kobiety.

Piękno kobiety leży nie tylko w urodzie, ale przede wszystkim w poczuciu wartości. Kobiece piękno to piękne wnętrze, czułość, ciepło, wyrozumiałość, umiejętność bycia blisko. To przede wszystkim sztuka życia, radość, optymizm. Dorota

Co na ten temat sądzi ekspert?

Wiele odpowiedzi wskazywałoby na zmianę podejścia do postrzegania piękna przez kobiety. Większość pań deklaruje, że piękno zawiera się w inteligencji, naturalności, emanacji ciepłem oraz szacunkiem w stosunku do otoczenia i bliskich. Kobiety zwracają również uwagę na umiejętność dbania o siebie. Ciekawym wynikiem jest niska ocena postawy skromności – wydaje się, że ta cecha nie pasuje już do nowoczesnego wizerunku silnej kobiety. komentuje psycholog, Małgorzata Ohme

Co sprawia, że Polki czują się piękne?

Na pierwszy plan wysuwa się ogólne samopoczucie oraz umiejętność wypoczynku (opinia 20% ankietowanych) oraz umiejętność dbania o siebie, z którą wiążą się ładny ubiór (18%) oraz makijaż (18%). Komplementy otoczenia, a w szczególności partnera są dodatkowym katalizatorem powodującym, że starania o atrakcyjny wygląd są docenione. Aż 81% Polek deklaruje, że są chwile, kiedy naprawdę czują się piękne.

Kobieta czuje się piękna, gdy o siebie zadba, czasem wystarczy ładny makijaż, ubrania, ładna fryzura, do tego gdy jest adorowana, to tym bardziej czuje się piękna. Towarzyszy temu samozadowolenie, dobry humor, uśmiech. Emilia

Słusznym jest stwierdzenie, że piękno zależy od stanu naszego ducha. Jeżeli jesteśmy szczęśliwe to takie uczucie wręcz bije od nas i dzielimy się nim z otoczeniem. Podobnie jest z poczuciem piękna – jeżeli czujemy się piękne, to całą sobą mniej lub bardziej świadomie przekazujemy taki komunikat innym. Patrycja

Różne oblicza kobiecego piękna

Najważniejszym wnioskiem płynącym z badań przeprowadzonych w ramach akcji NaroDove Piękno jest fakt, że zdaniem polskich respondentek o prawdziwym pięknie nie świadczy wygląd zewnętrzny. Wręcz przeciwnie - to cechy charakteru oraz osobowości decydują o tym, którą kobietę można uznać za piękną.

Aż 85% Polek zgadza się z opinią, że „Piękno drzemie w każdej z nas, wystarczy je tylko obudzić”. Natomiast 91% przyznaje, że „Nawet kobieta, która nie ma idealnej urody, ale za to ma ciepłą osobowość, może być piękna”.

Wyniki tegorocznych badań w stosunku do tych z 2012 roku napawają optymizmem. Trzy lata temu zaledwie kilka procent kobiet uznawało się za piękne, dziś uważa tak 14% („czuję się zawsze piękna”), a 80% czuje się tak czasami. Ta ogromna różnica może wynikać ze sposobu zadawania pytania, które w pierwszym badaniu formułowane było „czy JESTEŚ piękna”, a w kolejnym „czy CZUJESZ się piękna”. Gdyby tak było, można by wysunąć wniosek, że piękno jest bardziej stanem niż cechą. Nie przypisujemy piękna tylko genom, ale wysiłkowi, który kobieta powinna włożyć, aby to piękno osiągnąć. To daje ogromne pole możliwości do pracy nad własnym wyglądem, poczuciem atrakcyjności fizycznej, a więc także samooceny. podsumowuje Małgorzata Ohme

