Domowy tonik - 3 sprawdzone przepisy

Skuteczny tonik za mniej niż 1 zł? To możliwe! Dziewczyny, które wypróbowały domowych toników żałują, że nie poznały ich wcześniej. Zobaczcie, jak szybko zrobić dobry tonik z liści laurowych do cery trądzikowej, z ryżu do skóry suchej i z pietruszki do dojrzałej!

Do momentu, kiedy nie odważymy się wykonać domowego toniku, będziemy podchodzić do niego z dystansem. Czy może być równie dobry, jak ten z drogerii, wyprodukowany w laboratorium? Otóż może! Główną zaletą domowego toniku jest to, że jest w 100% naturalny. Nie będzie stać tygodniami na półce w łazience jak ten ze sklepu, bo nie zawiera konserwantów. Za to będzie zawsze świeży, a jego składniki aktywne.

Najważniejszym zadaniem tego kosmetyku jest przywracanie skórze naturalnego pH. Są toniki nawilżające, antybakteryjne, spowalniające procesy starzenia. Zobaczcie, jak łatwo zrobić je samodzielnie!

Tonik pietruszkowy do cery dojrzałej



Tonik pietruszkowy do cery dojrzałej

Woda pietruszkowa jest skutecznym, ale mało znanym sposobem na zmarszczki i rozjaśnienie cery. Polecana jest skóry dojrzałej ze skłonnością do trądziku.

Pietruszka to roślina bogata w w witaminy C, A, B1, B2, P oraz składniki mineralne: potas, wapń, magnez, fosfor, żelazo. Ma działanie: przeciwzmarszczkowe, rozjaśniające i nawilżające.

Przepis na wodę pietruszkową:

Pęczek pietruszki drobno posiekaj i przełóż do miseczki. Zalej ją zimną, przegotowaną wodą (wystarczy pół szklanki) i odstaw na 12 godzin. Odcedź pietruszkę, a wodę przelej do szklanej buteleczki. Przemywaj nią twarz rano i wieczorem. Wodę pietruszkową trzymaj w lodówce maksymalnie dwa tygodnie.

Efekty stosowania tego domowego toniku widać już po około 10 dniach stosowania. Skóra jest gładka, promienna, a niedoskonałości cery znikają.

Tonik z liści laurowych do cery trądzikowej



Tonik z liści laurowych do cery trądzikowej

Tonik z liści laurowych świetnie oczyszcza skórę, dlatego sprawdzi się przy cerze tłustej i mieszanej ze skłonnością do trądziku. Delikatnie wysusza skórę, lekko ją złuszcza i przyspiesza gojenie ranek po pryszczach. Tonik laurowy należy stosować dwa razy dziennie. Osoby z cerą suchą i normalną powinny go używać tylko punktowo, w miejscach gdzie zazwyczaj miewają wypryski.

Przepis na wodę z liści laurowych:

Trzy suszone liście laurowe wrzuć do szklanki i zalej je wrzątkiem (250 ml). Kiedy napar wystygnie, jest już gotowy do użycia. Przelej go do szklanej buteleczki i włóż do lodówki. Trzymaj go tam maksymalnie 3 dni, bo potem traci swoje właściwości.

Tonik ryżowy do cery suchej



Tonik ryżowy do cery suchej

Domowa woda ryżowa do dziś stosowana przez Azjatki do codziennej pielęgnacji cery. Używają jej zamiast kremu na noc, bo działa neutralizująco i odżywczo.

Tonik ryżowy zmiękcza, nawilża, odżywia i rozświetla cerę. Jest idealny dla osób z suchą skórą, skłonną do podrażnień.

Przepis na wodę ryżową:

Woreczek ryżu (najlepiej brązowego) wsyp do miseczki i zalej gorącą, przegotowaną wodą (nie wrzątkiem). Woda powinna sięgać 2 centymetry ponad poziom ryżu. Miseczkę należy przykryć ściereczką i odstawić na kilka godzin, pamiętając aby od czasu do czasu pomieszać jej zawartość. Woda ryżowa jest gotowa, kiedy staje się mętna. Otrzymany płyn przelewamy do buteleczki i wkładamy do lodówki. Możemy go tam trzymać 3 dni.

Najlepiej przemywać twarz dwa razy dziennie. Przy regularnym stosowaniu, zauważalnie zmiękcza i rozświetla skórę.