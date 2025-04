Domowy antyperspirant to doskonała alternatywa dla tych z drogerii, szczególnie dla osób, które mają wrażliwą, skłonną do podrażnień skórę. To również spora oszczędność pieniędzy - jego zrobienie kosztuje kilka złotych, a wydajność jest sporo większa niż tych gotowych ze sklepu.

Domowy antyperspirant zrobisz w kilka minut. Do jego przygotowania wykorzystaj:

olej kokosowy, który neutralizuje zapach potu, zabija bakterie, a jednocześnie jest delikatny dla skóry;

który neutralizuje zapach potu, zabija bakterie, a jednocześnie jest delikatny dla skóry; sodę oczyszczoną i/lub mąkę ziemniaczaną , które mają działanie przeciwzapalne, a także dobrze pochłaniają zapach i wilgoć;

, które mają działanie przeciwzapalne, a także dobrze pochłaniają zapach i wilgoć; masło shea, które pielęgnuje skórę i korzystnie wpływa na konsystencję antyperspirantu;

olejki roślinne, świetnie sprawdzi się np. ze słodkich migdałów albo olejek herbaciany, który dodatkowo nie tylko nawilża, ale również wykazuje działanie antyseptyczne.

Oto 3 proste i skuteczne przepisy na naturalny, domowy antyperspirant.

Przepis na domowy antyperspirant z oleju kokosowego

To przepis z wykorzystaniem 3 składników: oleju kokosowego, sody oczyszczonej i olejku herbacianego (sprawdzi się również ten z drzewa sandałowego).

Składniki:

5 łyżek oleju kokosowego,

4 łyżki sody oczyszczonej,

10 kropli olejku herbacianego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą w miseczce. Przełóż do zakręcanego pojemnika i przechowuj w lodówce. Domowy antyperspirant na bazie oleju kokosowego nakładaj palcami.

Przepis na domowy antyperspirant z sody i mąki ziemniaczanej

Tym razem przepis na domowy antyperspirant w pudrze. Zarówno soda, jak i mąka ziemniaczana, mają właściwości higroskopijne, czyli pochłaniające wilgoć i zapach.

Składniki:

5 łyżek mąki ziemniaczanej,

5 łyżek sody oczyszczonej,

kilka kropli wybranego olejku.

Sposób przygotowania:

Sodę wymieszaj z mąką. Dodaj olejek zapachowy i ponownie wymieszaj całość. Przełóż do zakręcanego opakowania (może być po starym pudrze do twarzy). Nakładaj za pomocą szerokiego pędzla, puszku albo gąbeczki.

fot. Domowy antyperspirant z sody oczyszczonej/ Adobe Stock, New Africa

Przepis na domowy antyperspirant z masłem shea w sztyfcie

Dzięki dużej ilości sody oczyszczonej, konsystencja domowego antyperspirantu nie będzie mazista i tłusta, a przyjemnie kremowa. Jego skład możesz wzbogacić np. olejkiem eterycznym albo kilkoma kroplami witaminy E, która dodatkowo nawilży skórę.

Składniki:

50 g oleju kokosowego,

30 g masła shea,

40 g sody oczyszczonej,

15 g oleju np. arganowego albo jojoba,

10 g wosku pszczelego.

Sposób przygotowania:

Olej kokosowy, masło shea i wosk pszczeli przełóż do szklanej miseczki i umieść w garnku z gorącą woda. Gdy składniki się rozpuszczą, wymieszaj je łyżką lub drewnianym patyczkiem. Gdy masa nieco przestygnie, dodaj sodę i wymieszaj całość. Dodaj olejek i ponownie wymieszaj. Masę przelej do zakręcanego pojemniczka (może być słoik) lub do opakowania po starym dezodorancie w sztyfcie.

