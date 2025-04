Dom to nasz azyl. Miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, przyjemnie i wygodnie. Gdzie nie ma stresu i presji. Gdzie odpoczywamy, zbieramy siły, i do którego chętnie wracamy po ciężkim dniu w pracy. Nic tak nie odpręża i nie uspokaja, jak pobyt we własnych czterech kątach i leniwy czas na kanapie, ale co powiesz na to, żeby zrobić sobie domowe spa? To świetny sposób nie tylko na relaks, ale też na zadbanie o siebie. Zaplanuj sobie spokojny wieczór w wannie, podczas którego zaopiekujesz się sobą najlepiej, jak tylko potrafisz. Niech wtedy nie gonią cię tylko żadne obowiązki, żebyś mogła robić wszystko na spokojnie, bez pośpiechu.

Zanim przystąpisz do zabiegów na ciało i na twarz, zadbaj o stworzenie przytulnej atmosfery, która wprawi cię w błogi nastrój.

Rozstaw w łazience zapachowe świece lub zapal kadzidła .

. Wlej do kominka kilka kropel olejku eterycznego , który ukoi twoje zmysły. Może być np. lawendowy, waniliowy, eukaliptusowy lub piżmowy. Wybierz taki, który najlepiej na ciebie działa.

, który ukoi twoje zmysły. Może być np. lawendowy, waniliowy, eukaliptusowy lub piżmowy. Wybierz taki, który najlepiej na ciebie działa. Włącz nastrojową muzykę .

. Przygaś światło.

Posprzątaj w łazience, żeby nic nie odwracało twojej uwagi.

Naszykuj miękki ręcznik i szlafrok.

Przygotuj akcesoria do masażu twarzy i ciała (rękawice, szczotki) oraz kosmetyki.

(rękawice, szczotki) oraz kosmetyki. Podczas kąpieli możesz poczytać książkę, ulubiony magazyn lub po prostu — poleżeć w ciszy. Na ten czas wyłącz dźwięki w telefonie i zostaw go w pokoju obok.

i zostaw go w pokoju obok. Możesz nalać sobie lampkę wina, zrobić gorącą herbatę lub koktajl. Wszystko, na co masz tylko ochotę.

Masaż twarzy wałkiem jadeitowym - jak wykonać i jakie daje efekty?

Do wanny wlej ulubiony płyn, wsyp sól lub przygotuj relaksującą kąpiel w mleku, miodzie i płatkach róż. Następnie, zrób peeling całego ciała. Możesz użyć gotowych produktów, rękawic złuszczających lub wykorzystać przygotowane wcześniej fusy z kawy. Po wszystkim, dokładnie osusz skórę, wmasuj olejek lub regenerujący balsam i otul się szlafrokiem.

fot. Adobe Stock, Alena Ozerova

Kiedy już zatroszczyłaś się o ciało, czas na twarz. Na początek zrób dokładny peeling, który przygotuje skórę do dalszych zabiegów. Kolejny krok to maseczka. Możesz sięgnąć po produkty z drogerii lub zrobić własną np. maseczkę z mąki ziemniaczanej, która działa silnie ujędrniająco i nawilżająco. Efekty zobaczysz od razu. Po zmyciu, wmasuj w twarz i szyję ulubione serum, a następnie wykonaj liftingujący masaż wałkiem jadeitowym lub kamieniem gua sha. Skóra będzie pełna blasku.

Podczas domowego spa nie zapominaj też o stopach i dłoniach. Im też poświęć chwilę. Do miski z ciepłą wodą wsyp sól morską lub bocheńską, złuszcz naskórek i tarką wygładź pięty. Nanieś grubą warstwę kremu, załóż bawełniane skarpetki i pozwól mu działać. Z dłońmi postępuj podobnie. Zrób delikatny peeling, a w skórki wmasuj nawilżającą oliwkę.

