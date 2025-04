Kolagen w proszku na skórę

Wraz z upływem czasu nasza skóra traci swój blask, elastyczność i pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki. Zazwyczaj pierwsze zmiany zauważamy już po 25. roku życia. Jest to całkowicie naturalne i niestety – nieuniknione. Za wszystko odpowiedzialna jest zmniejszona produkcja kolagenu – białka, które stanowi ok. 30% wszystkich białek w naszym organizmie, i który odpowiada za jej młody wygląd. Po 50. roku życia jego synteza gwałtownie spada, a po 60. całkowicie zanika.

Widząc pierwsze widoczne wgłębienia na skórze, gorączkowo zaczynamy szukać na sklepowych półkach kosmetyków z kolagenem w składzie z nadzieją, że magicznie zatrzymają cały proces. Jednak to tak nie działa. Kolagen nie przenika przez skórę. Kosmetyk może delikatnie spłycić powstałe zmarszczki, nawilżyć i zregenerować skórę, jednak nie sprawi, że przestaną się pojawiać. Nawet najdroższy krem nie pomoże, jeśli nie zadbasz od środka.

Picie odpowiedniej ilości wody, zbilansowana dieta i wspomaganie odpowiednimi zabiegami z wykorzystaniem kolagenu z pewnością zadziałają na twoją korzyść, ale kluczowa w tym wszystkim jest odpowiednia suplementacja. Im jesteśmy starsze, tym większą uwagę powinnyśmy do niej przykładać. Od lat mówi się, że witaminy A, E i C korzystnie wpływają na wygląd skóry. Pora dołączyć jeszcze jeden – kolagen. Na rynku dostępny jest w wielu formach: w kapsułkach, do picia oraz kolagen w proszku.

Kolagen jest substancją budulcową większości narządów, głównie skóry. Zawiera cenne aminokwasy: prolinę, hydroksyprolinę, hydroksyzynę oraz glicynę. Wiąże w sobie duże ilości wody, co wpływa na to, że skóra jest sprężysta, gładka, nawodniona i o zdrowym kolorycie. Z czasem jednak synteza kolagenu maleje, a efekty niedoboru widoczne są gołym okiem. Staje się sucha, pozbawiona blasku, szybciej pojawiają się zmarszczki, a te, które już są - pogłębiają się. Zmiany zauważysz również w kondycji włosów - będą matowe i zaczną się kruszyć, oraz na paznokciach, które zrobią się cienkie i słabe. Cały ten proces możesz jednak zahamować, sięgając po odpowiednie kolagenowe suplementy.

Chcąc poprawić wygląd i jakość skóry, sięgaj po kolagen rybi. Spośród wszystkich dostępnych (jest jeszcze wołowy i bydlęcy) to właśnie ten rodzaj jest najlepiej i najszybciej przyswajalny. Działa jak zastrzyk młodości. Szukając suplementu, wybieraj tzw. czysty kolagen, co oznacza, że proszek nie jest zanieczyszczony organicznie. Przed zakupem dokładnie czytaj skład oraz wszystkie informacje na stronie producenta. Jeśli już decydujesz się na suplementację, kupuj tylko dobre jakościowo produkty. Efekty kuracji zauważysz po ok. 3 miesiącach regularnego przyjmowania.

