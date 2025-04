Skóra na dekolcie i piersiach jest szczególnie delikatna i wrażliwa. Źle pielęgnowana bardzo szybko traci swoją sprężystość, jędrność i zdrowy koloryt. Nie sprzyja jej również upływ czasu, kiedy wraz ze spadkiem produkcji kolagenu zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki. Pora jednak to zmienić. Pomocne okażą się kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji tej partii ciała. Kremy do biustu bogate są w składniki aktywne, które silnie odżywiają skórę na dekolcie, poprawiają jej gęstość, wypełniają piersi i unoszą je do góry.

Reklama

Oprócz prawidłowej pielęgnacji, na wygląd piersi ma wpływ również dieta, dlatego warto wziąć pod lupę to, co znajduje się na talerzu. Wzbogać swoje codzienne menu w zielone warzywa, orzechy, nasiona, chude mięso i owoce morza. Skuteczne okażą się też masaże oraz ćwiczenia na biust. Kluczem jest systematyczność — rób je regularnie, a szybko zobaczysz efekty.

Spis treści:

Aby krem do biustu zadziałał jeszcze lepiej, ważny jest sposób jego aplikacji. Zamiast szybko wmasowywać kosmetyk w piersi, warto poświęcić chwilę i wykonać ujędrniający masaż, który robiony regularnie znacząco poprawi ich kondycję i wygląd. Uniesie do góry i sprawi, że będą wyglądać na pełniejsze.

Jak wykonać ujędrniający masaż biustu? Połóż dłoń na piersi i od zewnętrznej strony zacznij zataczać coraz mniejsze kręgi w kierunku brodawki. Następnie, tę samą pierś masuj w przeciwnym kierunku — od brodawki na zewnątrz. Masując, delikatnie ugniataj skórę kciukiem. Czynność powtórz na drugiej piersi.

Pamiętaj też o regularnych peelingach, które złuszczą martwy naskórek i tym samym sprawią, że krem do biustu zadziała jeszcze lepiej. Do codziennej rutyny pielęgnacyjnej włącz również masaż suchą szczotką. Daje natychmiastowe efekty.

Wybierając krem do biustu, zwracaj uwagę na skład. Skuteczny okaże się ten, który będzie zawierał m.in. algi brązowe, witaminę A i E, kwas hialuronowy, masło shea i koenzym Q10.

Intensywny krem ujędrniająco-regenerujący do biustu Dr Irena Eris

Bogaty w błękitny retinol, kwas foliowy oraz ekstrakt z Pyrus Malus krem do biustu od Dr Ireny Eris to jeden z najlepszych kosmetyków w tej kategorii. Nawilża, silnie uelastycznia i daje efekt aksamitnie gładkiej skóry. Efekty zauważalne są już po jednym użyciu. Dodatkową zaletą jest lekka konsystencja i piękny zapach.

fot. Intensywny krem ujędrniająco-regenerujący do biustu Dr Irena Eris, cena: ok. 75 zł/materiały prasowe

Krem do biustu Mokosh

Krem do biustu marki Mokosh zamknięty w brązowym słoiczku to kolejny kosmetyk, który polubią twoje piersi. Bogata formuła oparta na oleju z czarnuszki, jojoba, makadamia, korzenia lukrecji oraz kozieradki, zapewnia skórze optymalne nawilżenie i ujędrnienie. Mimo tak bogatego składu krem szybko się wchłania.

Domowe sposoby na powiększenie biustu

fot. Krem do biustu Mokosh, cena: ok. 130 zł/materiały prasowe

Krem do biustu Body Diet 24 Push It, Soraya

Dobry krem do biustu ma również w swojej ofercie marka Soraya. W składzie znajdziemy betainę, kolagen, a także wypełniacz lipidowy, który w widoczny sposób podnosi i modeluje piersi.

fot. Krem do biustu Body Diet 24 Push It Soraya, cena: ok. 20 zł/materiały prasowe

Ujędrniający krem do biustu i dekoltu Tołpa Bust, Tołpa

Działanie kremu do biustu marki Tołpa opiera się m.in. na borowinie, oligosacharydach z korzenia cykorii, glicerynie i proteinach sojowych. Stosowany regularnie sprawia, że skóra staje się jędrna, miękka i jedwabiście gładka. Dobra jakość w przystępnej cenie.

fot. Ujędrniający krem do biustu i dekoltu Tołpa Bust, cena: ok. 50 zł/materiały prasowe

Krem do biustu Bust-Lift, Lierac

Na naszej liście nie mogło też zabraknąć kremu do biustu marki Lierac. Wyjątkowy kosmetyk zapobiega utracie jędrności, poprawia koloryt skóry oraz intensywnie nawilża. Aby uzyskać najlepsze, długotrwałe efekty stosuj regularnie.

fot. Krem do biustu Lierac Bust-Lift, cena: ok. 180 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Kolagen w proszku na skórę – jak działa i który wybrać, żeby zobaczyć najlepsze efekty?

Balsamy rozświetlające - 6 kosmetyków, które nadają skórze piękny glow