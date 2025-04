Twoje włosy są kruche, zniszczone i pozbawione blasku? Jeśli chcesz, aby były piękne, mocne i lśniące, wystarczy, że będziesz je myła szamponem do włosów z olejem lnianym. To kosmetyk, który na pewno przypadnie ci do gustu, przede wszystkim ze względu na swój naturalny skład. Olej lniany nawilża i regeneruje, dlatego szczególnie polecany jest posiadaczkom włosów suchych. Zawarty w szamponie żel aloesowy wzmacnia cebulki włosowe i pomaga w walce z łupieżem, dlatego panie, które zmagają się z tym problemem, również powinny po niego sięgnąć. Z kolei olejek rycynowy niesamowicie odżywia i nabłyszcza. Poniżej przedstawiamy, jak wykonać szampon w domu.

Reklama

Do przygotowania szamponu do włosów z olejem lnianym potrzebujesz:

Reklama