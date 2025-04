Krew krążąc, obmywa cebulki włosów i w ich głównym budulcu - keratynie - zostawia informacje o ilości pierwiastków. Włos rośnie, a informacje o tym, co działo się z pierwiastkami w ciągu ostatnich miesięcy, są w nim zakodowane niczym w czarnej skrzynce samolotu. Skład chemiczny włosa nie zmienia się, bowiem włos ma otoczkę, która zapobiega utracie składników zgromadzonych wewnątrz i przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz.

METODA PORÓWNANIA

W laboratorium pobrane kosmyki myje się, suszy i rozpuszcza w mieszaninie kwasów. Potem ta mieszanka jest podgrzewana, by osad się rozpuścił, a następnie materiał poddaje się analizie chemicznej. Uzyskaną próbkę porównuje się ze średnimi opracowanymi przez naukowców z Wojskowej Akademii Medycznej. Zbadali oni skład włosów tysięcy zdrowych Polaków w różnym wieku i z różnych rejonów i sporządzili jakby wzorzec. Odstępstwa od niego pokazują, których pierwiastków mamy za mało, a których za dużo.

CENNA WIEDZA

Jeżeli w naszym organizmie zbyt dużo jest pierwiastków toksycznych (np. arsenu, rtęci, glinu, kadmu, ołowiu), grożą nam m.in. choroby serca, układu oddechowego, nerek czy układu immunologicznego. Analiza pozwala określić tzw. tendencję chorobową, czyli jakimi chorobami jesteśmy zagrożeni, a dzięki tej wiedzy możemy zastosować odpowiednią profilaktykę. Jeśli natomiast brakuje nam jakichś pierwiastków (np. żelaza, wapnia, sodu, potasu, fosforu, cynku, magnezu), wpływa to negatywnie m.in. na układ kostny, mięśnie, odporność. Niedobory możemy wyrównać, np. zmieniając dietę.

Kosmyki do badania

Do analizy wycina się kilka kosmyków (dł. 4 cm) za uszami i z tyłu głowy, tuż przy skórze. Do badania nie nadają się włosy farbowane, rozjaśniane i po trwałej. Muszą więc odrosnąć. Koszt analizy to ok. 120 zł. Adresy laboratoriów można znaleźć w internecie, wpisując do wyszukiwarki hasło „analiza włosa”.